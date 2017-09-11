В Парке Победы появились камеры видеонаблюдения
В ближайшее время число видеокамер увеличат с четырех до 18.
В ближайшее время число видеокамер увеличат с четырех до 18.
В Главном управлении региональной безопасности Омской области сообщили о завершении установки первой системы видеонаблюдения в парке имени 30-летия Победы.
Четыре камеры функционируют в круглосуточном режиме. Они расположены в местах, где проводятся общественные мероприятия, а также у Вечного огня и на автостоянке.
С камер информация поступает прямиком на пост общественной безопасности Парка Победы и отслеживается казаками Омского отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска. За информацией с камер будут следить и сотрудники УМВД России по Омской области.
Число камер в дальнейшем здесь будет увеличено до 18. На каждой точке по периметру парка установят сразу по несколько камер для просмотра территории в различных направлениях.
Сейчас заканчиваются работы по созданию второй системы видеонаблюдения. В тестовом режиме она будет вести видеонаблюдение по 10-и направлениям периметра парка. Данные системы видеонаблюдения в дальнейшем интегрируют в систему АПК «Безопасный город», которая утверждена указом Губернатора Виктора Назарова в августе 2014 года.
Напомним, на прошлой неделе на берегу Иртыша на территории Парка Победы омичи обнаружили труп безработного мужчины.