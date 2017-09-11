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08:03 (мск), источник: Om1.ru

В Парке Победы появились камеры видеонаблюдения

В ближайшее время число видеокамер увеличат с четырех до 18.

В Главном управлении региональной безопасности Омской области сообщили о завершении установки первой системы видеонаблюдения в парке имени 30-летия Победы.

Четыре камеры функционируют в круглосуточном режиме. Они расположены в местах, где проводятся общественные мероприятия, а также у Вечного огня и на автостоянке.

С камер информация поступает прямиком на пост общественной безопасности Парка Победы и отслеживается казаками Омского отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска. За информацией с камер будут следить и сотрудники УМВД России по Омской области.

Число камер в дальнейшем здесь будет увеличено до 18. На каждой точке по периметру парка установят сразу по несколько камер для просмотра территории в различных направлениях.

Сейчас заканчиваются работы по созданию второй системы видеонаблюдения. В тестовом режиме она будет вести видеонаблюдение по 10-и направлениям периметра парка. Данные системы видеонаблюдения в дальнейшем интегрируют в систему АПК «Безопасный город», которая утверждена указом Губернатора Виктора Назарова в августе 2014 года.

Напомним, на прошлой неделе на берегу Иртыша на территории Парка Победы омичи обнаружили труп безработного мужчины.

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