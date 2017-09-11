Певица Лидо рассказала, как пела в ресторане за 7 тысяч тенге

Источник: Nur.kz

Одна из самых популярных певиц сейчас тратит на съемки клипа больше 10 тысяч долларов, даря поклонникам только качественный продукт.

Однако, как и многие успешные люди, Лидо начинала свой пусть с малого — она пела в небольшом ресторане в городе Семипалатинске (ныне — Семей).