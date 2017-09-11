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08:10 (мск), источник: Nur.kz

Певица Лидо рассказала, как пела в ресторане за 7 тысяч тенге

Это сейчас Лидо — успешная певица и одна из самых стильных мам отечественного шоу-бизнеса, однако были в ее жизни и другие периоды, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Одна из самых популярных певиц сейчас тратит на съемки клипа больше 10 тысяч долларов, даря поклонникам только качественный продукт.

Однако, как и многие успешные люди, Лидо начинала свой пусть с малого — она пела в небольшом ресторане в городе Семипалатинске (ныне — Семей).

В своем интервью для 31 канала артистка рассказала, что этот ресторан находился возле ее дома, а за один вечер она могла заработать там 7 тысяч тенге.

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