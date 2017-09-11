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11:00 (мск), источник: Мослента

Проездные билеты к 60-летию запуска первого спутника Земли появятся в кассах метро

Всего будет выпущено 600 тысяч билетов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московский метрополитен выпустит серию поездных билетов, посвященную 60-летию запуска в космос первого искусственного спутника Земли. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На лицевой стороне билета будет изображена планета Земля и летящий спутник, а рядом с ними слоган Московского планетария «До звезд рукой подать!». Этот проездной позволит получить 50-процентную скидку на второй билет в интерактивный музей Московского планетария «Лунариум».

Всего в продажу поступит 600 тысяч билетов «Единый». Проездные поступят в продажу во всех кассах московского метро с 18 сентября.

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