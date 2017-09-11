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08:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Сегодня Владивосток увидит авторскую версию «Матильды» Учителя

Сегодня, 11 сентября, во Владивостоке состоится премьера нашумевшего фильма Алексея Учителя «Матильда», об этом сообщает ИА «Deita. ru».

Фильм рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Скандал, разгоравшийся вокруг работы в течение нескольких месяцев, стал для режиссера неожиданностью, о чем он признался на встрече с гостями и участниками кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке:

«Противники.. Я относился к этому даже с юмором и иронией,

«Противники.. Понимаете, это чисто ее человеческая история, она фанат Николая II, по Фрейду немного, она влюблена в него, я ее по-человечески понимаю, мне понятно ее внутреннее состояние. Она не воспринимает такую красивую актрису, которая влюблена в ее кумира и все было бы в порядке. Но когда под ней кресло депутата и она пытается различными способами запретить показ, то это уже даже не безумие, а медицинский случай.

Она нас замучила. Нас 5 или 6 месяцев проверяют все организации — ОБЭП, Генпрокуратура, Казначейство, но козыри выбиваются — могу вас всех успокоить, потому что документ прокатный, говорит, что не нарушены законы РФ, никого не оскорбляют, там нет никакого унизительного отношения к фигуре, хотя он в фильме еще не император, а наследник…

Да, день расстрела царской семьи — очень страшный, но он именно поэтому был причислен к святым, и это не значит, что вся его жизнь закрыта, это неправильно.

А утверждение госпожи Поклонской, что это я выдумал историю любви — это чепуха, потому что есть масса книг, источников. Мне ее по-человечески жалко было, но когда был выбит первый козырь — выдачи прокатного удостоверения — то дальше началась какая-то агрессия, — в Санкт-Петербурге в нашу студию кинули бутылки с зажигательной смесью, а в Екатеринбурге человек с баллонами нарочно врезался в кинотеатр и поджег его.

Это экстремизм и невольно она к этому подстрекает, я считаю. Вот это уже запредел и мы без всякого юмора будем обращаться в органы и уже делаем это.

Алексей Учитель добавил, что все это «движение» против картины — это противоречит православию. «Вместо обсуждения, мира, согласия, любви, доброты — они пытаются насадить вражду, насилие и как раз зритель, если он пойдет на наш фильм, он и должен показать, что это совершенно не то.

Для меня удивительно, что вся эта дискуссия возникла, и я не мог о такой подумать. Но я хочу всех заверить, что никто не внушил мне опасений и ни одного кадра в фильме я не поменял — это точно. Картина, какой она будет показана — это и есть авторская версия, — заверил накануне самой ожидаемой премьеры Алексей Учитель..

Напомним, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что к ней обращаются тысячи россиян с просьбой остановить выход в прокат фильма «Матильда». Бывший прокурор Крыма взялась за дело рьяно — она инициировала проведение экспертизы фильма, призывала к массовой молитве, подала в суд о защите чести и достоинства царской семьи.

Вдохновленные запретным жители Владивостока уже раскупили билеты на фильм.

Показ запланирован лишь в четырех залах кинотеатра «Черемушки» на 20.30. Билетов уже нет в продаже. А зрителей, купивших билеты, настоятельно просят прийти заранее, так как меры безопасности пришлось усилить.

Ирина Бочанцева, Галина Симонова.

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