Сегодня Владивосток увидит авторскую версию «Матильды» Учителя
Сегодня, 11 сентября, во Владивостоке состоится премьера нашумевшего фильма Алексея Учителя «Матильда», об этом сообщает ИА «Deita. ru».
Сегодня, 11 сентября, во Владивостоке состоится премьера нашумевшего фильма Алексея Учителя «Матильда», об этом сообщает ИА «Deita. ru».
Фильм рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Скандал, разгоравшийся вокруг работы в течение нескольких месяцев, стал для режиссера неожиданностью, о чем он признался на встрече с гостями и участниками кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке:
«Противники.. Я относился к этому даже с юмором и иронией,
«Противники.. Понимаете, это чисто ее человеческая история, она фанат Николая II, по Фрейду немного, она влюблена в него, я ее
Она нас замучила. Нас 5 или 6 месяцев проверяют все организации — ОБЭП, Генпрокуратура, Казначейство, но козыри выбиваются — могу вас всех успокоить, потому что документ прокатный, говорит, что не нарушены законы РФ, никого не оскорбляют, там нет никакого унизительного отношения к фигуре, хотя он в фильме еще не император, а наследник…
Да, день расстрела царской семьи — очень страшный, но он именно поэтому был причислен к святым, и это не значит, что вся его жизнь закрыта, это неправильно.
А утверждение госпожи Поклонской, что это я выдумал историю любви — это чепуха, потому что есть масса книг, источников. Мне ее
Это экстремизм и невольно она к этому подстрекает, я считаю. Вот это уже запредел и мы без всякого юмора будем обращаться в органы и уже делаем это.
Алексей Учитель добавил, что все это «движение» против картины — это противоречит православию. «Вместо обсуждения, мира, согласия, любви, доброты — они пытаются насадить вражду, насилие и как раз зритель, если он пойдет на наш фильм, он и должен показать, что это совершенно не то.
Для меня удивительно, что вся эта дискуссия возникла, и я не мог о такой подумать. Но я хочу всех заверить, что никто не внушил мне опасений и ни одного кадра в фильме я не поменял — это точно. Картина, какой она будет показана — это и есть авторская версия, — заверил накануне самой ожидаемой премьеры Алексей Учитель..
Напомним, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что к ней обращаются тысячи россиян с просьбой остановить выход в прокат фильма «Матильда». Бывший прокурор Крыма взялась за дело рьяно — она инициировала проведение экспертизы фильма, призывала к массовой молитве, подала в суд о защите чести и достоинства царской семьи.
Вдохновленные запретным жители Владивостока уже раскупили билеты на фильм.
Показ запланирован лишь в четырех залах кинотеатра «Черемушки» на 20.30. Билетов уже нет в продаже. А зрителей, купивших билеты, настоятельно просят прийти заранее, так как меры безопасности пришлось усилить.
Ирина Бочанцева, Галина Симонова.