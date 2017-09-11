Талантливую молодежь и одаренных детей наградили в Хабаровске

Хабаровск, 11 сентября, AmurMedia.

В Хабаровске прошел торжественный приём одаренных детей и талантливой молодежи с вручением свидетельств о назначении ежемесячных стипендий губернатора Хабаровского края за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Участие в церемонии приняли представители министерства культуры края, руководители управлений культуры и образования администраций районов, учреждений культуры, представители творческой общественности.

«Стипендия губернатора Хабаровского края — огромное достижение ребенка, добиться которого помогают педагоги, родители и, конечно же, трудолюбие самого ребенка. Я от лица министра культуры края хочу пожелать дальнейших творческих успехов юным талантам и дарованиям», — поздравила собравшихся и.о. заместителя председателя правительства края — министра культуры края Марина Лоскутникова.

Ежегодно стипендии присуждаются 30 одаренным участникам художественной самодеятельности, учащимся детских музыкальных школ и школ искусств, студентам высших и среднеспециальных учебных заведений по результатам проведения краевых конкурсов и олимпиад по видам искусства, а также по результатам проведения региональных, всероссийских и международных фестивалей самодеятельного художественного творчества.