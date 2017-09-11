Синоптики обещают калининградцам дождливую рабочую неделю

Предстоящая рабочая неделя в Калининградской области будет очень дождливой. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Осадки ожидаются каждый день с понедельник по пятницу. Их вероятность составит от 81 до 99%. Температура воздуха ночью опустится до +10…14°С, а днём столбик термометра покажет +15…20°С.