Синоптики обещают калининградцам дождливую рабочую неделю
Осадки ожидаются каждый день.
Осадки ожидаются каждый день.
Предстоящая рабочая неделя в Калининградской области будет очень дождливой. Об этом сообщает Росгидрометцентр.
Осадки ожидаются каждый день с понедельник по пятницу. Их вероятность составит от 81 до 99%. Температура воздуха ночью опустится до +10…14°С, а днём столбик термометра покажет +15…20°С.
Кроме этого, калининградцев ожидает ветер преимущественно южного направления скоростью 2−5 метров в секунду.