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09:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики обещают калининградцам дождливую рабочую неделю

Осадки ожидаются каждый день.

Источник: Калининград.Ru

Предстоящая рабочая неделя в Калининградской области будет очень дождливой. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Осадки ожидаются каждый день с понедельник по пятницу. Их вероятность составит от 81 до 99%. Температура воздуха ночью опустится до +10…14°С, а днём столбик термометра покажет +15…20°С.

Кроме этого, калининградцев ожидает ветер преимущественно южного направления скоростью 2−5 метров в секунду.

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