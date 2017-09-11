27 кадетов будут учиться в классе Росгвардии

Медали — за победы в троеборье, плавании, беге, стрельбе. Благодаря спортивным достижениям, хорошим оценкам по всем предметам, а также примерному поведению кадет Максим Кальхерт поступил в класс Росгвардии.

«Отбор, конечно же, был довольно сильный. Из нашего прошлого класса прошло около 30 процентов. Закончу 11-ый класс и, возможно, пойду в Новосибирский военный институт, в войска национальной гвардии, чтобы в будущем стать офицером», — говорит ученик 10-ого класса Сибирского кадетского корпуса Максим Кальхерт.

В новом классе — двадцать семь человек. Для них разработают отдельную образовательную программу. Углубленное изучение истории, обществознания, военно-технических дисциплин. Стрельбы, экскурсии на полигоны, встречи с ветеранами спецназа.

«У нас много сотрудников полиции в войсках Росгвардии, которые занимаются вневедомственной охраной, лицензионно-разрешительной работой. Это СОБР, ОМОН. Они тоже нуждаются в кадрах. И этот кадетский корпус будет своего рода резервом для таких структурных подразделений, не только войсковых», — сообщил командующий Сибирским округом войск Росгвардии Виктор Стригунов.

После 11-ого класса у кадетов будет приоритет при поступлении во все военные вузы Росгвардии.

«Я думаю, что выбирали не из одного Сибирского кадетского корпуса. Мониторинг проводили войска Росгвардии. И раз они выбрали именно Сибирский кадетский корпус, мы представляем, что за 25 лет мы что-то сделали полезное для нашей Родины», — отметил генеральный директор Сибирского кадетского корпуса Андрей Бахвалов.

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