В Чусовом экс-заместитель начальника исправительной колонии осуждён на два года

В Чусовом экс-заместитель начальника исправительной колонии осуждён на два года

В Чусовом бывший заместитель начальника управления исправительной колонии получил два года и штраф в 300 тыс. руб. за незаконную рубку леса с марта по апрель 2016 года.