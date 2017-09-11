Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
«Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу (Флорида)
Меркель ответили на сравнение Крыма с историей ГДР
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
09:15 (мск), источник: NewsKo

В Чусовом экс-заместитель начальника исправительной колонии осуждён на два года

В Чусовом бывший заместитель начальника управления исправительной колонии получил два года и штраф в 300 тыс. руб. за незаконную рубку леса с марта по апрель 2016 года.

Также он лишён права два года занимать должности представителя власти на госслужбе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

И должен будет возместить ущерб в размере 472 тыс. 539 руб., сообщает следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Другая сторона экрана
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
КНДР заявила о готовности принять жесткие меры в отношении США
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Надаль стал чемпионом US Open
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь