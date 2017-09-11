В Чусовом экс-заместитель начальника исправительной колонии осуждён на два года
В Чусовом бывший заместитель начальника управления исправительной колонии получил два года и штраф в 300 тыс. руб. за незаконную рубку леса с марта по апрель 2016 года.
В Чусовом бывший заместитель начальника управления исправительной колонии получил два года и штраф в 300 тыс. руб. за незаконную рубку леса с марта по апрель 2016 года.
Также он лишён права два года занимать должности представителя власти на госслужбе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.
И должен будет возместить ущерб в размере 472 тыс. 539 руб., сообщает следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю.