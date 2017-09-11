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09:16 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае потепление наступит в выходные

Первая половина недели в регионе будет холодной. Столбик термометра не превысит +12°, но затем воздух будет постепенно прогреваться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 88% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Новости Перми

Согласно предварительным прогнозам Гидрометцентра России, 11 и 12 сентября погода в Прикамье будет примерно одинаковой. Днем будет +9°, а в ночь на вторник похолодает до +1°. В понедельник осадков не ожидается, а на следующий день может пойти дождь.

В среду будет чуть теплее. Днем воздух прогреется до +12°. Будет переменная облачность. 14 сентября ожидается дождь, зато столбик термометра повысится до +18°.

В пятницу, 15 сентября, воздух прогреется до +20°. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Самым теплым днем, предварительно, станет суббота. Ожидается, что потеплеет до +21°, но все выходные будет дождь. В воскресенье похолодает до +17°.

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