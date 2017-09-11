В Пермском крае потепление наступит в выходные

Согласно предварительным прогнозам Гидрометцентра России, 11 и 12 сентября погода в Прикамье будет примерно одинаковой. Днем будет +9°, а в ночь на вторник похолодает до +1°. В понедельник осадков не ожидается, а на следующий день может пойти дождь.



В среду будет чуть теплее. Днем воздух прогреется до +12°. Будет переменная облачность. 14 сентября ожидается дождь, зато столбик термометра повысится до +18°.



В пятницу, 15 сентября, воздух прогреется до +20°. Синоптики прогнозируют переменную облачность.



Самым теплым днем, предварительно, станет суббота. Ожидается, что потеплеет до +21°, но все выходные будет дождь. В воскресенье похолодает до +17°.