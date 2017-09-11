Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
В РФ ответили Меркель на сравнение Крыма с воссоединением ГДР
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
09:28 (мск), источник: VN.ru

300 мешков мусора убрали с берега Оби в Затоне волонтеры

Сотрудники МЧС вместе со школьниками собрали в прибрежной зоне Оби в Ленинском районе Новосибирска почти 300 мешков мусора.

Так, к примеру, стихийные свалки рядом с микрорайоном Затон уже давно стали нормой, и заниматься уборкой там, кроме активистов, видимо, некому.

Бутылки, целлофановые пакеты, пачки из-под сигарет — этот хлам разбросан практически по всему берегу Оби. За теми, кто повеселился и не убрал за собой, теперь убирают подростки.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Я положительно отношусь к таким мероприятиям, потому что наш район становится чище. Вышел на субботник с хорошим настроением, чтобы помочь городу, — говорит учащийся НЭПК Алексей Русаков.

В пятницу, 8 сентября, в акции участвовали 17 сотрудников МЧС. Главная задача — убрать свалки на берегу Оби рядом с частным сектором. В микрорайоне «Затон» нет обслуживающих организаций, поэтому уборка — компетенция Ленинской администрации. От нее присутствовал 1 человек.

— Скажите, пожалуйста, а у вас в администрации сегодня знали, что проходит субботник?

— Какой субботник?

— Акция «Чистый берег», на берегу Оби убирали мусор, в районе Затона!

— Я не могу вам ответить, позвоните первому заму.

— Вы лично знали?

— Нет.

В тот день дети и сотрудники МЧС очистили от мусора почти 2 километра прибрежной полосы. 300 мешков мусора — и это только начало. В рамках акции до снега планируют убрать больше 10 километров территории, если, конечно, будет больше рабочих рук.

— Я призываю всех приходить на субботники, убираться и следить за чистотой нашего города, — говорит учащаяся НЭПК Дарья Цибанова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Итоги единого дня голосования подвели в России
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
КНДР заявила о готовности принять жесткие меры в отношении США
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Надаль стал чемпионом US Open
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь