300 мешков мусора убрали с берега Оби в Затоне волонтеры

Так, к примеру, стихийные свалки рядом с микрорайоном Затон уже давно стали нормой, и заниматься уборкой там, кроме активистов, видимо, некому.

Бутылки, целлофановые пакеты, пачки из-под сигарет — этот хлам разбросан практически по всему берегу Оби. За теми, кто повеселился и не убрал за собой, теперь убирают подростки.

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— Я положительно отношусь к таким мероприятиям, потому что наш район становится чище. Вышел на субботник с хорошим настроением, чтобы помочь городу, — говорит учащийся НЭПК Алексей Русаков.

В пятницу, 8 сентября, в акции участвовали 17 сотрудников МЧС. Главная задача — убрать свалки на берегу Оби рядом с частным сектором. В микрорайоне «Затон» нет обслуживающих организаций, поэтому уборка — компетенция Ленинской администрации. От нее присутствовал 1 человек.

— Скажите, пожалуйста, а у вас в администрации сегодня знали, что проходит субботник?

— Какой субботник?

— Акция «Чистый берег», на берегу Оби убирали мусор, в районе Затона!

— Я не могу вам ответить, позвоните первому заму.

— Вы лично знали?

— Нет.

В тот день дети и сотрудники МЧС очистили от мусора почти 2 километра прибрежной полосы. 300 мешков мусора — и это только начало. В рамках акции до снега планируют убрать больше 10 километров территории, если, конечно, будет больше рабочих рук.