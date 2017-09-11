300 мешков мусора убрали с берега Оби в Затоне волонтеры
Сотрудники МЧС вместе со школьниками собрали в прибрежной зоне Оби в Ленинском районе Новосибирска почти 300 мешков мусора.
Сотрудники МЧС вместе со школьниками собрали в прибрежной зоне Оби в Ленинском районе Новосибирска почти 300 мешков мусора.
Так, к примеру, стихийные свалки рядом с микрорайоном Затон уже давно стали нормой, и заниматься уборкой там, кроме активистов, видимо, некому.
Бутылки, целлофановые пакеты, пачки
— Я положительно отношусь к таким мероприятиям, потому что наш район становится чище. Вышел на субботник с хорошим настроением, чтобы помочь городу, — говорит учащийся НЭПК Алексей Русаков.
В пятницу, 8 сентября, в акции участвовали 17 сотрудников МЧС. Главная задача — убрать свалки на берегу Оби рядом с частным сектором. В микрорайоне «Затон» нет обслуживающих организаций, поэтому уборка — компетенция Ленинской администрации. От нее присутствовал 1 человек.
— Скажите, пожалуйста, а у вас в администрации сегодня знали, что проходит субботник?
— Какой субботник?
— Акция «Чистый берег», на берегу Оби убирали мусор, в районе Затона!
— Я не могу вам ответить, позвоните первому заму.
— Вы лично знали?
— Нет.
В тот день дети и сотрудники МЧС очистили от мусора почти 2 километра прибрежной полосы. 300 мешков мусора — и это только начало. В рамках акции до снега планируют убрать больше 10 километров территории, если, конечно, будет больше рабочих рук.
— Я призываю всех приходить на субботники, убираться и следить за чистотой нашего города, — говорит учащаяся НЭПК Дарья Цибанова.