В теплицах на Южном Урале обнаружили незаконных мигрантов

Четверо мигрантов занимались выращиванием овощей в теплицах недалеко от села Архангельского. Задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории России. Кроме того, у них конфискованы трактор, водяная мотопомпа и мотоблок.