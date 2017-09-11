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09:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В теплицах на Южном Урале обнаружили незаконных мигрантов

Незаконных работников выявили сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД по региону в Сосновском районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Четверо мигрантов занимались выращиванием овощей в теплицах недалеко от села Архангельского. Задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории России. Кроме того, у них конфискованы трактор, водяная мотопомпа и мотоблок.

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