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09:33 (мск), источник: Вести - Пермь

День рождения набережной отметили под проливным дождем

Обновленной пермской набережной исполнился год. Как отмечали это событие пермяки?

Источник: Вести - Пермь

В Перми, несмотря на проливной дождь и ветер, отметили день рождения набережной. Ей исполняется ровно год.

Главная сцена располагалась на Соборной площади, здесь прошел перфоманс с участием артистов из Дуйсбурга. Затем стартовал концерт, на котором выступили гости из города-побратима Дуйсбурга, музыкальные группы «Смирный и друзья», So Fix и The Aira.

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В половине десятого на сцену поднялся народный артист России Олег Газманов. На самой набережной работали сразу три площадки — «Классическая сцена», «Маяк» — с фестивалем электронной музыки и «Сцена на песке», где выступали цирковые коллективы.

Для самых маленьких зрителей действовали интерактивные зоны, где вместе с аниматорами можно было поиграть в подвижные игры.

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