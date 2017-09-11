День рождения набережной отметили под проливным дождем
Обновленной пермской набережной исполнился год. Как отмечали это событие пермяки?
Обновленной пермской набережной исполнился год. Как отмечали это событие пермяки?
В Перми, несмотря на проливной дождь и ветер, отметили день рождения набережной. Ей исполняется ровно год.
Главная сцена располагалась на Соборной площади, здесь прошел перфоманс с участием артистов из Дуйсбурга. Затем стартовал концерт, на котором выступили гости из
В половине десятого на сцену поднялся народный артист России Олег Газманов. На самой набережной работали сразу три площадки — «Классическая сцена», «Маяк» — с фестивалем электронной музыки и «Сцена на песке», где выступали цирковые коллективы.
Для самых маленьких зрителей действовали интерактивные зоны, где вместе с аниматорами можно было поиграть в подвижные игры.