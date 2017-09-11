На бульваре Штефан чел Маре начнут ездить мотоциклы

«Хорошее дело было сделано благодаря всем нам, всем мотоциклистам и клубным, и не клубным, благодаря тем, кто готов потратить свои силы и время, чтобы продвигать мото-культуру в нашей стране, благодаря нормальному цивилизованному диалогу представителей мотосообществ с представителями власти. Я надеюсь, что это станет началом нового этапа популяризации мото-транспорта в нашем городе и Республике Молдова», — цитирует байкера Вадима Долинского aif.md.