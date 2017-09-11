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09:18 (мск), источник: Actualitati.md

На бульваре Штефан чел Маре начнут ездить мотоциклы

Накануне днем в столице был снят последний дорожный знак, запрещающий мотоциклистам проезд по бульвару Штефана чел Маре.

Теперь, обладатели мотоциклов смогут свободно перемещаться по главной артерии столицы. Церемония снятия дорожного знака оказалась настоящим торжеством для молдавских байкеров.

На радостях любители мотоциклов устроили зрелищное шоу на площади Великого национального собрания.

«Хорошее дело было сделано благодаря всем нам, всем мотоциклистам и клубным, и не клубным, благодаря тем, кто готов потратить свои силы и время, чтобы продвигать мото-культуру в нашей стране, благодаря нормальному цивилизованному диалогу представителей мотосообществ с представителями власти. Я надеюсь, что это станет началом нового этапа популяризации мото-транспорта в нашем городе и Республике Молдова», — цитирует байкера Вадима Долинского aif.md.

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