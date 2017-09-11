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09:34 (мск), источник: Tengrinews

Автомобильные VIP-номера можно будет выбрать онлайн

Министерство внутренних дел готовит поправки в Правила государственной регистрации транспортных средств. Список престижных комбинаций расширен еще в июле, но планируют расширить и возможность их выбора, сообщают Kolesa.kz.

Источник: Tengrinews

По данным издания, со списком красивых номеров покупатели смогут ознакомиться на стендах и информационных досках в РЭПах и спецЦОНах, а также на сайтах отделов внутренних дел.

«Если желаемого номера нет в наличии, то регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал определенное цифровое и (или) буквенное обозначение, будет производиться после изготовления ГРНЗ», — отмечается в публикации.

В данное время изменения и дополнения в приказ МВД РК от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений» выложены на общественное обсуждение.

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