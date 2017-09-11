Автомобильные VIP-номера можно будет выбрать онлайн

По данным издания, со списком красивых номеров покупатели смогут ознакомиться на стендах и информационных досках в РЭПах и спецЦОНах, а также на сайтах отделов внутренних дел.
«Если желаемого номера нет в наличии, то регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал определенное цифровое и (или) буквенное обозначение, будет производиться после изготовления ГРНЗ», — отмечается в публикации.
В данное время изменения и дополнения в приказ МВД РК от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений» выложены на общественное обсуждение.