Автомобильные VIP-номера можно будет выбрать онлайн

Источник: Tengrinews

По данным издания, со списком красивых номеров покупатели смогут ознакомиться на стендах и информационных досках в РЭПах и спецЦОНах, а также на сайтах отделов внутренних дел.

«Если желаемого номера нет в наличии, то регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал определенное цифровое и (или) буквенное обозначение, будет производиться после изготовления ГРНЗ», — отмечается в публикации.