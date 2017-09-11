Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб и смертей

Источник: Reuters

Минфин разработал порядок учета браков, разводов, рождения детей, усыновлений, смены фамилий и других событий, которые произошли с гражданами России за рубежом. Проект постановления правительства с приложением соответствующих правил опубликован для обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

Читайте также В Госдуму внесли проект о подаче электронного заявления о регистрации брака

Ранее в 2016 году Госдума приняла закон, также разработанный в Минфине, который обязывает граждан России сообщать властям о любых зарегистрированных за рубежом актах гражданского состояния — браках, разводах, рождении детей, усыновлении, смене имени и других событиях.

В предложенном правительством проекте предусмотрено, что российские загсы или консульские учреждения за рубежом в течение двух дней должны будут вносить в Единый государственный реестр данные из тех документов, которые предоставят граждане. При этом эти учреждения будут обязаны принимать у россиян «документы, выданные компетентными органами иностранных государств». Граждане России должны в месячный срок после наступления события, подлежащего регистрации, сообщить о нем властям.

Перед внесением в реестр, сотрудники загсов и диппредтавительств должны будут проверить наличие в документах «обязательных реквизитов, а также подчисток, приписок и зачеркнутых слов.

Заявителю откажут в приеме документов с неразборчивыми сведениями или составленными не на себя или не на своего ребенка.

Как рассказала газете «Коммерсантъ» адвокат Зульфия Артыкова, проживающие за рубежом россияне «совершая браки, рожая детей, оставляя наследство сталкиваются с проблемой признания актов гражданского состояния».

Читайте также ЗАГСам не подошла форма. Минфин предлагает отложить запуск единой электронной базы данных о населении

Несмотря на наличие межправительственных соглашений со многими странами, на практике «все очень печально», считает Артыкова. По ее словам, свидетельства о рождении детей «не признаются годами».

Созданием Единого государственного реестра ЗАГС занимается Федеральная налоговая служба (ФНС). Поручение о разработке нормативной базы для его создания давал в 2016 году президент Владимир Путин. Планируется, что 31 декабря 2019 года в электронную форму будут переведены акты гражданского состояния с 1926 года.