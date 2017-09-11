Казань будет готова к отопительному сезону к 15 сентября
Казанские тепловые сети заполняются по согласованному графику.
Казанские тепловые сети заполняются по согласованному графику.
(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Казань будет готова к отопительному сезону к 15 сентября, все социальные объекты с постоянным пребыванием людей уже готовы к подаче тепла, об этом на деловом понедельнике в мэрии города заявил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.
«Подготовка к отопительному периоду будет выполнена по плану, к 15 сентября. Все объекты социальной сферы с постоянным пребыванием людей готовы к отопительному сезону. Все источники теплоснабжения подготовлены, была проведена финишная опрессовка тепловых сетей. В настоящее время идет заполнение тепловых сетей по согласованному графику. Проект постановления о начале отопительного сезона проходит согласование, дату начала определим по погодным условиям. На сегодня среднесуточная температура составляет 13,9 градуса, на этой неделе ожидается потепление. Обычно в Казани начало отопительного периода приходится на последнюю декаду сентября», — заявил Гиниятуллин.
Помимо этого, глава городского Комитета ЖКХ рассказал о приоритетных объектах, на которые тепло подадут в первую очередь, а также о необходимых для этого условиях. «7 сентября от имени Комитета ЖКХ были направлены письма всем теплоснабжающим организациям о готовности к досрочному пуску тепла на объекты социальной сферы. В первую очередь тепло должно податься в больницы, стационары, роддомы, интернаты, детские дома, школы, детские сады. Для всех потребителей условия подачи теплоносителя одни и те же — техническая готовность к приему теплоносителя, подтвержденная актом, а также отсутствие задолженности перед поставщиками ресурсов. Обратная связь с потребителями традиционно будет организовываться в системе “Открытая Казань” и через горячую линию администраций районов», — рассказал Искандер Гиниятуллин.