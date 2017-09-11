Источник: РИА "Новости"

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Казань будет готова к отопительному сезону к 15 сентября, все социальные объекты с постоянным пребыванием людей уже готовы к подаче тепла, об этом на деловом понедельнике в мэрии города заявил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

По словам Гиниятуллина, точную дату подачи тепла пока еще не определили, поскольку на этой неделе в Казани вновь ожидается потепление. В то де время он отметил, что обычно городской отопительный сезон стартует в конце сентября.

«Подготовка к отопительному периоду будет выполнена по плану, к 15 сентября. Все объекты социальной сферы с постоянным пребыванием людей готовы к отопительному сезону. Все источники теплоснабжения подготовлены, была проведена финишная опрессовка тепловых сетей. В настоящее время идет заполнение тепловых сетей по согласованному графику. Проект постановления о начале отопительного сезона проходит согласование, дату начала определим по погодным условиям. На сегодня среднесуточная температура составляет 13,9 градуса, на этой неделе ожидается потепление. Обычно в Казани начало отопительного периода приходится на последнюю декаду сентября», — заявил Гиниятуллин.