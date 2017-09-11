В воскресенье, 10 сентября, в День города на Стара-Загоре начали работать фонтаны с подсветкой.

— Цветные огоньки зажгли на трех из четырех имеющихся здесь фонтанов, — рассказали 63.ru местные жители.

Напомним, что два фонтана оборудовали подсветкой в прошлом году, два — совсем недавно, специально для Дня города.