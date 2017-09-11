На Стара-Загоре начали работать фонтаны с подсветкой
Двадцать один новый трехцветный светильник установлен на каждом фонтане.
Двадцать один новый трехцветный светильник установлен на каждом фонтане.
В воскресенье, 10 сентября, в День города на
— Цветные огоньки зажгли на трех из четырех имеющихся здесь фонтанов, — рассказали 63.ru местные жители.
Напомним, что два фонтана оборудовали подсветкой в прошлом году, два — совсем недавно, специально для Дня города.
На каждом из фонтанов — двадцать один новый трехцветный светильник, благодаря чему струи воды поочередно «окрашиваются» в красный, зеленый и синий цвета. Подсветка работает в автоматическом режиме: она включается и отключаться по таймеру.