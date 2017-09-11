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10:01 (мск), источник: НИА Самара

На Стара-Загоре начали работать фонтаны с подсветкой

Двадцать один новый трехцветный светильник установлен на каждом фонтане.

В воскресенье, 10 сентября, в День города на Стара-Загоре начали работать фонтаны с подсветкой.

— Цветные огоньки зажгли на трех из четырех имеющихся здесь фонтанов, — рассказали 63.ru местные жители.

Напомним, что два фонтана оборудовали подсветкой в прошлом году, два — совсем недавно, специально для Дня города.

На каждом из фонтанов — двадцать один новый трехцветный светильник, благодаря чему струи воды поочередно «окрашиваются» в красный, зеленый и синий цвета. Подсветка работает в автоматическом режиме: она включается и отключаться по таймеру.

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