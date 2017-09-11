Потепление до +24 градусов ожидается в Нижегородской области на этой неделе
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 11 сентября в регионе ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит +17 градусов, ветер
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 11 сентября в регионе ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит +17 градусов, ветер
12 сентября прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +14 градусов и +21 градус днем, ветер западный, 2 м/с.
К середине недели (13 сентября) синоптики обещают также переменную облачность, без осадков. Воздух прогреется до +14 градусов ночью и до +24 градусов днем. Ветер южный, 4 м/с.