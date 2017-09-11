В новом казахском алфавите будет 25 букв
В Мажилисе идут парламентские слушания на тему «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», сообщает NUR.KZ.
В Мажилисе идут парламентские слушания на тему «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», сообщает NUR.KZ.
Депутаты, ученые и культурологи активно обсуждают переход казахского языка на латиницу — казахстанский филолог Ербол Тлешов рассказал, что в новом алфавите не будет букв с надстрочными и подстрочными добавками.
«Если мы будем в классический алфавит, которым пользуются во всем мире, внедрять новые знаки, то мы не добьемся поставленной цели. Варианты, которые мы предлагаем, взяты только из исконного латинского алфавита — то есть точек и запятых нет. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков — среди которых большинство звуков будет записано с помощью одной латинской буквой, еще 8 специфических звуков будут представлены диграфом. То есть 1 буква равна 2 знакам, — говорит Тлешов.
Он показал несколько вариантов диграфа для лучшего понимания. К примеру, эти буквы предлагается писать вот так: Ә — ae, Ө — oe, Ү — ue, Ң — ng, Ғ — gh, Ч — ch, Ш — sh, Ж — zh.
Филолог отметил, что новый алфавит повлечет за собой и новые правила орфографии. По его мнению, принятие нового письма — это не просто замена одних знаков другими, а исправление недочетов предыдущего алфавита.