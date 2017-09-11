В новом казахском алфавите будет 25 букв

«Если мы будем в классический алфавит, которым пользуются во всем мире, внедрять новые знаки, то мы не добьемся поставленной цели. Варианты, которые мы предлагаем, взяты только из исконного латинского алфавита — то есть точек и запятых нет. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков — среди которых большинство звуков будет записано с помощью одной латинской буквой, еще 8 специфических звуков будут представлены диграфом. То есть 1 буква равна 2 знакам, — говорит Тлешов.