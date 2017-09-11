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11:14 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке на острове Русский пройдет эко-акция

Внести свой вклад в очистке береговой территории могут все желающие.

На острове Русский Владивостока в пятницу, 15 сентября, пройдет акция по санитарной очистке прибрежной территории в районе поселка Подножье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Акция организована сотрудниками управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города по инициативе представителей филиала ПАО «МТС» в Приморском крае.

Как отмечают организаторы, данная территория выбрана для уборки не случайно — здесь в теплое время года часто отдыхают жители и гости приморской столицы. Но на сегодняшний день эта прибрежная зона находится в неудовлетворительном состоянии.

«Это популярное место отдыха, но, к сожалению, не все люди имеют привычку убирать за собой», — рассказала начальник отдела организации природоохранных мероприятий администрации Владивостока Ирина Осина.

Акция пройдет в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока», которая направлена на привлечение горожан к участию в проектах экологической направленности, а также повышение экологической культуры и ответственности граждан за состояние окружающей среды.

Внести свой вклад в очистке береговой территории могут все желающие (при себе необходимо иметь инвентарь). Начало акции в 14 часов.

Как рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования, этой осенью запланировано проведение минимум двух подобных экологических акций с участием трудовых коллективов и молодежи. О дате и месте проведения будет сообщено на сайте администрации Владивостока.

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