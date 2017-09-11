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11:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Присяжных на рассмотрении дела «Приморских партизан» стало на одного меньше

На сегодняшнем заседании были рассмотрены протокол проверки показаний Никитина на месте и запись осмотра места происшествия.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

С рассмотрения ходатайства о самоотводе одного из присяжных-заседателей по пересмотру дела жителей Кировского района известных как «Приморские партизаны», началось заседание Приморского краевого суда, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Еще одного присяжного, который сломал ногу, решено заменить на запасного, на время восстановления.

К началу заседание в зале не было ни одного потерпевшего. Несмотря на их отсутствие, суд постановил продолжить разбирательство, несмотря на возражение защиты. Также, не явилось двое присяжных. Одна из них заявила ходатайство об исключении ее их состава коллегии.

— Прошу исключить меня из числа присяжных. В связи с резко ухудшившимся материальным положением я была вынуждена устроиться на работу, в связи с чем, теперь не могу совмещать исполнение своего гражданского долга и рабочих обязанностей, — судья зачитал ходатайство и удовлетворил его.

Другой присяжный заявил о переломе ноги, в связи с которым ему теперь сложно передвигаться самостоятельно до окончания периода реабилитации. Суд принял решение заменить его на одного из запасных присяжных.

Далее в присутствии коллегии суд продолжил рассмотрение доказательств по делу. Первым из них стала видеозапись осмотра места преступления, а именно — убийства четырех жителей Кировского района в лесном массиве. Далее был заслушан протокол проверки показаний Алексея Никитина на месте.

В последнем фигурировали фамилия и клички убитых: Наумов, Банан, Клещ и Слива. Именно так их знали обвиняемые, что отражено в протоколе. Согласно озвученным показаниям, за убитыми подсудимые следили три дня, после чего, распределив обязанности, совершили нападение.

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