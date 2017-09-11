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11:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Число заявок на дальневосточные гектары превысило 100 тысяч

Лидирует Приморский край.

Источник: Reuters

Число заявок на получение дальневосточных гектаров превысило 101 тыс. По прогнозам министра по развитию Дальнего Востока России Александра Галушки, до конца 2017 года может быть подано до 150 тыс. заявок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Граждане России подали свыше 101 тыс. заявок на получение дальневосточных гектаров, права на землю оформили более 28,6 тыс. человек, в ближайшее время будут одобрены ещё около 33 тыс. заявок.

«Мы предполагаем, что до конца 2017 года будет подано до 150 тыс. заявок, а в пользование до будет оформлено и передано как минимум 50 тыс. земельных участков», — заявил Александр Галушка.

Больше всего заявок подано в Приморье — 39,8 тыс., по числу переданных дальневосточных гектаров лидирует Хабаровский край — свыше 6,3 тыс. земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заявок на дальневосточные гектары должно быть доведено до 1 млн. Такое заявление на полях третьего Восточного экономического форума сделал замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

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