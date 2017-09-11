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09:52 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске пройдет многотысячный парад первокурсников

Новоиспеченные студенты 17 вузов и пяти ссузов пройдут по пешеходной части улицы Кирова: от театра оперы и балета до площади Революции.

В субботу, 16 сентября, в Челябинске пройдет многотысячный парад первокурсников — в мероприятии примут участие студенты 17 вузов и пяти ссузов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики региона.

Столица Южного Урала впервые станет частью масштабного Парада российского студенчества. «Парад начнется с праздничного шествия: 5,2 тыс. первокурсников пройдут по пешеходной части улицы Кирова, от театра оперы и балета до площади Революции. Студенческое шествие возглавит авангардная группа, состоящая из представителей молодежных общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления», — говорит заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Основная программа парада развернется на площади Революции. Ее откроют руководители региона и города вместе с ректорами вузов. После этого начнется телемост-перекличка со студентами других регионов, и челябинская молодежь вместе со всей страной примет клятву российского студента. Праздник завершится выступлениями творческих студенческих коллективов и танцами.

Главные цели парада — сплотить и сблизить студентов вузов, дать первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи, а также объединить усилия органов власти и общественных организаций в поддержке молодого поколения.

Парад российского студенчества — это грандиозное в России и мире посвящение в студенты, которое объединяет десятки тысяч молодых людей из разных городов. Первый парад студенчества состоялся в Москве в 2002 году.

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