В Челябинске пройдет многотысячный парад первокурсников
Новоиспеченные студенты 17 вузов и пяти ссузов пройдут по пешеходной части улицы Кирова: от театра оперы и балета до площади Революции.
Новоиспеченные студенты 17 вузов и пяти ссузов пройдут по пешеходной части улицы Кирова: от театра оперы и балета до площади Революции.
В субботу, 16 сентября, в Челябинске пройдет многотысячный парад первокурсников — в мероприятии примут участие студенты 17 вузов и пяти ссузов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Столица Южного Урала впервые станет частью масштабного Парада российского студенчества. «Парад начнется с праздничного шествия: 5,2 тыс. первокурсников пройдут по пешеходной части улицы Кирова, от театра оперы и балета до площади Революции. Студенческое шествие возглавит авангардная группа, состоящая из представителей молодежных общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления», — говорит заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.
Основная программа парада развернется на площади Революции. Ее откроют руководители региона и города вместе с ректорами вузов. После этого начнется
Главные цели парада — сплотить и сблизить студентов вузов, дать первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи, а также объединить усилия органов власти и общественных организаций в поддержке молодого поколения.
Парад российского студенчества — это грандиозное в России и мире посвящение в студенты, которое объединяет десятки тысяч молодых людей из разных городов. Первый парад студенчества состоялся в Москве в 2002 году.