В Губахе восстановлены жилищные права 11-ти детей

В Губахе прокуратура выявила факты нарушения жилищных прав несовершеннолетних. Оказалось, пять законных представителей 11-ти детей на средства материнского капитала приобрели жилье, но права несовершеннолетних в общей долевой собственности зарегистрированы не были.



После вмешательства надзорного органа родители устранили нарушения.



Между тем, прокуратура вновь выявила аналогичные нарушения, для устранения которых в настоящее время в суд направила три исковых заявления.