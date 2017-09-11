В Губахе восстановлены жилищные права 11-ти детей
Родители несовершеннолетних на материнский капитал приобрели жилье, но не зарегистрировали права детей в общей долевой собственности.
Родители несовершеннолетних на материнский капитал приобрели жилье, но не зарегистрировали права детей в общей долевой собственности.
В Губахе прокуратура выявила факты нарушения жилищных прав несовершеннолетних. Оказалось, пять законных представителей 11-ти детей на средства материнского капитала приобрели жилье, но права несовершеннолетних в общей долевой собственности зарегистрированы не были.
После вмешательства надзорного органа родители устранили нарушения.
Между тем, прокуратура вновь выявила аналогичные нарушения, для устранения которых в настоящее время в суд направила три исковых заявления.