На этой неделе жителей Воронежской области ждёт настоящее «бабье лето»

В Воронежской области в период с 11 по 17 сентября ожидается настоящее «бабье лето», обещают синоптики. Средняя температура воздуха установится в пределах +20…+26 градусов — днём, и +11…17 градусов — ночью. Также, согласно прогнозам, ближайшие семь дней в регионе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков.