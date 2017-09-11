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09:51 (мск), источник: Вести - Воронеж

На этой неделе жителей Воронежской области ждёт настоящее «бабье лето»

В регионе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков. Температура воздуха обещает не опускаться ниже +20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 88% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

В Воронежской области в период с 11 по 17 сентября ожидается настоящее «бабье лето», обещают синоптики. Средняя температура воздуха установится в пределах +20…+26 градусов — днём, и +11…17 градусов — ночью. Также, согласно прогнозам, ближайшие семь дней в регионе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков.

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