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11:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка: Школьники из «Южного парка» ходят на уроки через грязный овраг

Местный житель выложил тропинку из досок, но во время дождя не спасает и она.

Источник: РИА "Новости"

Дети из нового жилого комплекса «Южный парк» в Индустриальном районе Хабаровска вынуждены добираться до школы через овраг. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница дома № 4 на улице Фурманова Светлана Боровик. По изначальному проекту на месте оврага должна быть благоустроенная пешеходная зона, но этим планам застройщика помешали изменения в законодательстве.

Нормальной дороги между пятиэтажками «Южного парка» и школой № 70 нет до сих пор. Жильцы опасаются, что осенью и весной их дети будут ходить на занятия по слякоти. По словам Светланы Боровик, уже сейчас школьники пачкают грязью дорогие костюмы и рюкзаки.

«Летом проблема не стояла так остро. Да, вместо дороги был грязный проход и высокая трава, но [во время каникул] ходить там каждый день было не обязательно. С начала нового учебного года первоклашки вместе с родителями вынуждены ежедневно преодолевать то, что должно быть дорогой. Большинство детей, которые живут в пятиэтажках по соседству, ходят в 70-ю школу, и овраг — единственный к ней путь. Вечером все, как правило, возвращаются чумазые. Этим летом ребенок на полпути к дому поскользнулся и упал в лужу грязи. К счастью, травм он не получил, все обошлось испачканной одеждой», — рассказала Светлана.

По словам женщины, недавно ее сосед устал ждать, пока власти и коммунальщики решат проблему, и сам выложил тропинку из досок.

«Мы многократно жаловались в местный комитет по управлению районом, но действенных шагов с их стороны как не было, так и нет. Тогда один мужчина из соседнего дома в свободное время проложил через овраг доски, но ситуацию это мало меняет. Во время дождя дерево мокнет, и риск растянуться в луже грязи очень велик», — добавила Светлана Боровик.

Как рассказали в комитете по управлению Индустриальным районом, вопросом уже занимается департамент архитектуры.

«По проекту застройщика к домам должны были вести широкие асфальтированные дорожки, а не овраг. Когда к нам начали поступать жалобы от жильцов, мы вместе с проектировщиками и сотрудниками департамента архитектуры выехали на место. Выяснилось, что одна-единственная асфальтированная дорожка, которая ведет к “Южному парку” от спортивного комплекса “Наутилус” (район школы № 70), обрывается на середине. Наше ведомство не занимается обустройством дорог, но в администрации нам сказали, что по первоначальному проекту за дорогу должны были платить дольщики. После изменения законодательства застройщик не имеет права брать деньги с жильцов [на эти цели]. Сейчас в департаменте архитектуры готовят новый проект, чтобы с минимальными затратами решить эту проблему», — сказал сотрудник комитета.

Когда дети перестанут ходить в школу через грязный овраг, в ведомстве не уточнили.

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