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11:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Сорок тонн «Доступной рыбы» на неделе привезут в Хабаровск

В рознице килограмм кеты будет стоить 130 рублей.

Источник: Reuters

40 тонн кеты по программе «Доступная рыба» в ближайшие дни поступят в торговые сети дальневосточной столицы, об этом ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал председатель комитета рыбной промышленности регионального Минприроды Кирилл Фирсов.

Лососевые будут доступны в магазинах «Самбери» и «Ветеран», розничная цена товара за 1 кг составит 130 рублей, при этом с начала 2017 года по этому проекту реализовано более 450 тонн продукции.

Как ранее сообщало агентство, осенняя путина, стартовавшая недавно, будет гораздо лучше летней, сейчас рыболовецкие предприятия края идут по осеннему лососю с опережением прошлогоднего графика.

Напомним, программа «Доступная рыба» стартовала в Хабаровском крае в 2015 году, прямые поставки от производителей в торговые сети исключают наценки посредников. В прошлые годы в проекте приняли участие свыше 50 рыбодобывающих компаний и более 150 предприятий торговли во всех районах края.

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