El Pais: в Испании обнаружены останки брахиозавра возрастом 130 млн лет

МАДРИД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Палеонтологические раскопки в испанской провинции Сория (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) позволили обнаружить останки брахиозавра. Об этом сообщила газета El Pais.

Читайте также Найден самый большой динозавр в мире

По ее информации, возраст находки — примерно 130 млн лет. Речь идет о роде Soriatitan golmayensis, который достигал 14 метров в длину. Останки были обнаружены недалеко от муниципалитета Гольмайо. «До сих пор считалось, что брахиозавры в ту эпоху уже вымерли в Европе», — объяснил палеонтолог Рафаэль Ройо.

Данный вид динозавров жил 150 млн лет назад на территории современной Африки, США и Европы. По словам специалиста, брахиозавр питался листьями хвойных деревьев, поскольку в то время на Иберийском полуострове было очень много растительности и рек. Палеонтологи восстановили останки зубов ящера, а также грудных позвонков, бедренных костей и передних и задних ног.