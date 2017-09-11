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11:23 (мск), источник: Восток Медиа

Школу в Хабаровском крае оштрафовали за грязь

Санитарные нормы нарушали на пищеблоке и в других помещениях.

Руководство средней общеобразовательной школы в селе Вострецово в Охотском районе оштрафовали на десять тысяч рублей за нарушения санитарно-эпидемиологических норм в учреждении. Решение суда уже вступило в законную силу.

Нарушения сотрудники управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю обнаружили в ходе плановой проверки. Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты выяснили, что в школе нарушали требования федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», не соблюдали санитарные правила и нормы на пищеблоке и в других помещениях.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении представили школы устранили все замечания и нарушения, а также предоставили доказательства о соблюдении норм в суд. В результате руководство образовательного учреждения признали виновным и оштрафовали.

Это не первые подобные случаи, произошедшие в Хабаровском крае в этом году. РИА «Восток-Медиа» писало, что в мае после проверки краевого управления Роспотребнадзора, приостановили работу пищеблока в школе села Вятское, а в феврале в школе села Казакевичево произошла вспышка кишечной инфекции. Пострадали больше 30 человек. Школу пришлось временно закрыть.

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