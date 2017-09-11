Школу в Хабаровском крае оштрафовали за грязь
Санитарные нормы нарушали на пищеблоке и в других помещениях.
Санитарные нормы нарушали на пищеблоке и в других помещениях.
Руководство средней общеобразовательной школы в селе Вострецово в Охотском районе оштрафовали на десять тысяч рублей за нарушения
Нарушения сотрудники управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю обнаружили в ходе плановой проверки. Как сообщает
В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении представили школы устранили все замечания и нарушения, а также предоставили доказательства о соблюдении норм в суд. В результате руководство образовательного учреждения признали виновным и оштрафовали.
Это не первые подобные случаи, произошедшие в Хабаровском крае в этом году. РИА «Восток-Медиа» писало, что в мае после проверки краевого управления Роспотребнадзора, приостановили работу пищеблока в школе села Вятское, а в феврале в школе села Казакевичево произошла вспышка кишечной инфекции. Пострадали больше 30 человек. Школу пришлось временно закрыть.