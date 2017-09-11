Против гриппа в Иркутской области планируют привить 40% населения

В рамках национального календаря профилактических прививок планируется всего привить 932600 человек. Как сообщает 11 сентября 2017 года пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, сейчас в Приангарье привито 126000 человек, и т. ч. в рамках национального календаря профилактических прививок привит 125191 человек (17465 детей и 107726 взрослых). За счет прочих источников финансирования привито 810 человек.

Прививочная кампания против гриппа проводится в Иркутской области с использованием разных источников финансирования — средства федерального бюджета, областного, средства организаций и предприятий, личные средства граждан.

В состав трёхвалентной противогриппозной вакцины включены следующие актуальные штаммы вируса гриппа, которые по прогнозу всемирной организации здравоохранения будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне: штамм A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; штаммA/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); штамм B/Brisbane/60/2008.

Прививки вакцинами против гриппа проводятся бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок детям с 6 месяцев, учащимся 1 — 11 классов, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременным женщинам, лицам старше 60 лет, лицам, подлежащих призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями.