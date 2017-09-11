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12:27 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростовчане вновь требуют отменить установку памятника Солженицыну

Состоялся очередной пикет.

Источник: ИА REGNUM

Около 200 подписей собрали активисты ростовского отделения общественно-политического движения «Суть времени» на пикете в Ростове-на-Дону. Митингующие категорически против установки памятника Александру Солженицыну в городе-миллионнике, сообщает ИА REGNUM 11 сентября.

По словам пресс-секретаря регионального отделения «Сути времени» Максима Гончарова, активисты уверены в том, что «нельзя увековечивать память человека, прославлявшего нацистских пособников и пытавшегося приравнять нашу страну к нацистской Германии». Доказательство тому — голосование на официальном портале администрации донской столицы. Подавляющее большинство горожан выступили против установки монумента. Вопреки мнению ростовчан региональные чиновники заявили о том, что памятник всё-таки появится в городе.

В ближайшее время обращение активистов будет передано первому заместителю губернатора Ростовской области Игорю Гуськову. В письме обозначены причины, по которым жители города-миллионника не хотят увековечивания памяти Солженицына. В частности, недопустимо устанавливать памятник человеку, который стал на сторону врагов России в ведущейся против неё информационной войне.

«Основными положительными персонажами в его произведениях очень быстро оказались власовцы, бандеровцы и другие предатели Родины. Воины-красноармейцы, наоборот, изображались в негативных тонах. “Почему власовцы — изменники Родины, на чьей совести тысячи убитых и замученных наших, прославляются как выразители чаяний русского народа?” — возмущался тогда донской писатель Михаил Шолохов», — говорится в обращении.

Как ранее уже сообщало ИА REGNUM, один из пикетов состоялся в августе.

«Неправильно самим же создать процедуру голосования и самим же от неё отказаться. Следом кого увековечат? Пособника Гитлера — Власова? Солженицын очень любил его, называя самым способным из генеральской смены. А потом у нас будет то же самое, что и на Украине?» — задался вопросом тогда Максим Гончаров.

Авторы петиции отметили, что за антигосударственный характер произведений от Солженицына отвернулось большинство советских писателей. Затем он был исключён из Союза писателей СССР, а после выслан из страны и обосновался в США, где начал активно выпускать издания, очерняющие историю страны. В этой связи на Западе начал складываться образ России как жёсткого тоталитарного государства, который активно эксплуатируется и по сегодняшний день.

Участники митинга призывают чиновников учесть имеющиеся факты и пересмотреть позицию относительно установки памятника Александру Солженицыну в Ростове-на-Дону.

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