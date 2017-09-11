Ростовчане вновь требуют отменить установку памятника Солженицыну
Состоялся очередной пикет.
Состоялся очередной пикет.
Около 200 подписей собрали активисты ростовского отделения
По словам
В ближайшее время обращение активистов будет передано первому заместителю губернатора Ростовской области Игорю Гуськову. В письме обозначены причины, по которым жители
«Основными положительными персонажами в его произведениях очень быстро оказались власовцы, бандеровцы и другие предатели Родины.
Как ранее уже сообщало ИА REGNUM, один из пикетов состоялся в августе.
«Неправильно самим же создать процедуру голосования и самим же от неё отказаться. Следом кого увековечат? Пособника Гитлера — Власова? Солженицын очень любил его, называя самым способным из генеральской смены. А потом у нас будет то же самое, что и на Украине?» — задался вопросом тогда Максим Гончаров.
Авторы петиции отметили, что за антигосударственный характер произведений от Солженицына отвернулось большинство советских писателей. Затем он был исключён из Союза писателей СССР, а после выслан из страны и обосновался в США, где начал активно выпускать издания, очерняющие историю страны. В этой связи на Западе начал складываться образ России как жёсткого тоталитарного государства, который активно эксплуатируется и по сегодняшний день.
Участники митинга призывают чиновников учесть имеющиеся факты и пересмотреть позицию относительно установки памятника Александру Солженицыну в