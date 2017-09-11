Изменилась схема движения в районе Цветного бульвара
Выехать с бульвара на внешнюю сторону Садового кольца теперь можно через Олимпийский проспект.
Выехать с бульвара на внешнюю сторону Садового кольца теперь можно через Олимпийский проспект.
В районе Цветного бульвара изменилась схема дорожного движения. На Самотечной площади отменили разворот и левый поворот на внешнюю сторону Садового кольца. Теперь развернуться и повернуть налево можно на Олимпийском проспекте.
Благодаря тому, что транспортные потоки будут распределиться равномерно, Самотечная площадь разгрузится. А время проезда через нее составит до пяти — десяти минут в час пик. Также на 30 процентов уменьшится вероятность ДТП.