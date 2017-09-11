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11:02 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Изменилась схема движения в районе Цветного бульвара

Выехать с бульвара на внешнюю сторону Садового кольца теперь можно через Олимпийский проспект.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В районе Цветного бульвара изменилась схема дорожного движения. На Самотечной площади отменили разворот и левый поворот на внешнюю сторону Садового кольца. Теперь развернуться и повернуть налево можно на Олимпийском проспекте.

Благодаря тому, что транспортные потоки будут распределиться равномерно, Самотечная площадь разгрузится. А время проезда через нее составит до пяти — десяти минут в час пик. Также на 30 процентов уменьшится вероятность ДТП.

Центр организации дорожного движения просит водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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