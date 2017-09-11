Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Твин Пикс глазами психиатра
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Кадыров подарил три «Мерседеса»
Названо число сторонников введения в России сухого закона
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Анджелина Джоли забыла надеть белье на пресс-конференцию – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Актёр Марат Башаров женился на поклоннице после венчания - СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
9Празднование Курбан-байрама
14:20 (мск), источник: Meduza

Тизер «50 оттенков свободы» — финала трилогии об Анастейше Стил и Кристиане Грее

Студия Universal опубликовала тизер «50 оттенков свободы» — заключительного фильма трилогии об Анастейше Стил и Кристиане Грее.

Во время загрузки произошла ошибка.

«50 оттенков свободы» — продолжение «50 оттенков серого» и «На 50 оттенков темнее», снятых по одноименным эротическим романам британской писательницы Э. Л. Джеймс. В третьем фильме Анастейша и Кристиан женятся. Однако их мирную семейную жизнь нарушает некто из прошлого Кристиана, угрожающий Анастейше.

Главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и Тайлер Хэклин. Режиссер — Джеймс Фоули, снявший второй фильм трилогии. Сэм Тейлор-Джонсон, режиссер «50 оттенков серого», отказалась снимать вторую и третью части из-за конфликта с Джеймс.

Во время загрузки произошла ошибка.

В российский прокат фильм выйдет в феврале 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Мы депутаты, за нами народ, какого хрена у нас нет полномочий?». Интервью Дмитрия Гудкова об успехе на муниципальных выборах в Москве, «уберизации» политики и конфликте с Навальным
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили политической клоунадой
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
В ООН назвали операцию против рохинджа «этнической чисткой»
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Умер создатель Росомахи Лен Уайн работал над комиксами «Люди Икс», «Хранители», а также писал сценарии для выпусков «Бэтмена», «Супермена», «Флэша», «Зеленого Фонаря» и «Сорвиголовы»
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь