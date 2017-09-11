«Живая стена» в четвёртый раз напомнит комсомольчанам о наводнении

Жители Комсомольска-на-Амуре выстроятся в «Живую стену» в память о том, что городу пришлось пережить во время крупномасштабного наводнения в 2013 году. Уровень Амура тогда поднялся до опасной отметки, однако со стихией успешно справились спасатели МЧС и военные. Они не дали реке прорвать Мылкинскую дамбу, чем спасли город от затопления.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, общественная акция пройдёт 12 сентября на набережной. Как уточнили в администрации Комсомольска-на-Амуре, горожане выстроятся в виде надписи «Живая стена», а после этого выпустят в небо воздушные шары. В рамках акции в городе пройдут и другие культурные мероприятия: на набережной будут работать концертная и спортивная площадки, арт-зона, видеобудка. Для гостей проведут мастер-классы и выставки, кроме того, всех накормят солдатской кашей. Акция, которая станет уже четвёртой, стартует в 18:00.