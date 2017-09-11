Власти Башкирии оценили ущерб от недавнего наводнения в Уфе

Сегодня, 11 сентября, в Правительстве Башкирии обсудили последствия недавнего наводнения в Уфе. Эксперты подсчитали, что неожиданный приход «большой воды» обошелся столице аж в 41,5 миллиона рублей.

Большая часть расходов пришлась на восстановление асфальта — 14, 8 миллиона. Ремонт поврежденных трамвайных путей обойдется в 12 миллионов. Починка светофоров и уличных фонарей в 2,6 миллиона.

Напомним, что мощнейший ливень обрушился на Уфу ровно неделю назад. Под водой оказались магазины, торговые центры и офисы. Из-за затопленных дорог, все улицы встали в одну огромную пробку.