Жители Дзержинского района проведут три недели без горячей воды

В этом году больше всех не повезло жителям Жилгородка, где в течение двух летних месяцев перекладывали теплосети. Теперь, чтобы их подсоединить к котельным и параллельно провести необходимую подготовку источников тепла к новому отопительному сезону, ряд потребителей лишат горячего водоснабжения. К сожалению, в первый осенний месяц.