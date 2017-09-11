Жители Дзержинского района проведут три недели без горячей воды
Плановые отключения горячего водоснабжения ведутся по графику.
Плановые отключения горячего водоснабжения ведутся по графику.
В этом году больше всех не повезло жителям Жилгородка, где в течение двух летних месяцев перекладывали теплосети. Теперь, чтобы их подсоединить к котельным и параллельно провести необходимую подготовку источников тепла к новому отопительному сезону, ряд потребителей лишат горячего водоснабжения. К сожалению, в первый осенний месяц.
С 12 сентября по 2 октября 2017 года горячей воды не будет по следующим адресам:
• ул. 51-я Гвардейская, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;.
• ул.
• ул. Гейне, 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а;.
• ул. Ессентукская, 3, 19;.
• ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142;.
• ул. Колпинская, 1а, 1б, 9, 11;.
• ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;.
• ул. Кутузовская, 1, 9;.
• ул. Панкратова, 60;.
• ул. Полесская, 6;.
• ул. Республиканская, 12, 14, 16, 20, 22, 24;.
• ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16;.
• ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40;.
• ул. Фестивальная, 17;.
• ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16.
В зону отключения попадают также детские сады №№ 58, 58/2, 105, 203, 266, 290, 366, 341, школы № 40, 97, 101, 128 и спортивная школа.