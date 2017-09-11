На празднике урожая в Хабаровске зажарят быка

7 октября на набережной Амура в Хабаровске впервые пройдёт краевой праздник урожая. Гвоздём программы станет настоящий бык, который во время мероприятия будет зажарен на вертеле и станет угощением для всех желающих, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



На празднике сельскохозяйственные организации Хабаровского края получат отличную возможность показать урожай 2017 года.

— Помимо официального подведения итогов деятельности сельхозпредприятий, нам необходим свой народный праздник урожая, — считает министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александр Купряков. — На таком празднике у сельских тружеников есть шанс показать товар лицом. У лучших из них со временем появится возможность принять участие во всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень» в Москве и представить там свою продукцию. Площадки праздничных мероприятий растянутся от универсального краевого спортивного комплекса до футбольной арены стадиона имени Ленина.



Гостей встретят хлебом-солью, с песнями и плясками, пригласят на ярмарку. Пир на весь мир развернётся за 30-метровым столом, где у хабаровчан и гостей города появится возможность отведать различные яства.



Также посетителей праздника будут ждать развлекательные зоны и фуд-корт в русском стиле. Гвоздём программы станет настоящий бык, который во время мероприятия будет зажарен на вертеле и станет угощением для всех желающих.

— Праздник урожая должен стать территорией для семейного отдыха, — продолжает Александр Купряков. — Одна из самых любопытных зон разместится на территории возле стилизованной избушки. Волшебство начнётся, когда бабушка из русских народных сказок раскроет ставни и начнёт рассказывать удивительные истории. В игровых зонах можно будет принять участие в конкурсах, мастер-классах, выиграть призы. Тем, кто в будущем сезоне захочет заняться растениеводством, скоморохи подарят семена. Во время праздника планируется организация деловой зоны, где все желающие смогут познакомиться с достижениями агропромышленного комплекса Хабаровского края и о мерах государственной поддержки начинающих и действующих фермеров.



Напомним, летом в ходе ярмарки «Наш Выбор 27» на набережной сварили и съели рекордную уху.

