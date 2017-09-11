Сочи оказался самым популярным курортом РФ в бархатный сезон

— Отдых на курортах Краснодарского края и Крыма в бархатный сезон-2017 бронируют в среднем на десять дней и тратят на отдых 3,3 тысячи рублей в сутки, а на курорты Минеральных вод в Ставропольском крае — семь дней (2,7 тысячи рублей), — рассказали в агентстве.