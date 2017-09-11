Сочи оказался самым популярным курортом РФ в бархатный сезон

Согласно проведенному исследованию, в топ-10 востребованных осенью курортных территории вошли олимпийская столица, Ялта, Анапа, Геленджик, Алушта, Новороссийск, Евпатория, Кисловодск, Пятигорск и Ейск.
Как выяснилось, рейтинг основан на результатах анализа информации систем онлайн-бронирования средств размещения туристов.
— Отдых на курортах Краснодарского края и Крыма в бархатный сезон-2017 бронируют в среднем на десять дней и тратят на отдых 3,3 тысячи рублей в сутки, а на курорты Минеральных вод в Ставропольском крае — семь дней (2,7 тысячи рублей), — рассказали в агентстве.
Самыми доступными по цене оказались Ейск (2,5 тысячи в сутки) и Пятигорск (2,6 тысячи).