Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» прибыла на космодром Восточный

Контейнеры с блоками ракеты-носителя установлены в складе блоков, откуда затем будут транспортированы в монтажно-испытательный комплекс, сообщила пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос».

Ракета-носитель будет участвовать в тестовом «сухом» вывозе совместно с разгонным блоком «Фрегат». По информации Роскосмоса и самарского АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), изготовившего ракету-носитель, ее старт с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 планируется в декабре 2017 года. Это будет третий пуск с нового российского космодрома.

Второй пуск с космодрома Восточный запланирован на 28 ноября 2017 года. В ходе этой пусковой кампании ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник ДЗЗ «Метеор-М» № 2−1. В настоящее время эта ракета-носитель проходит испытания на предприятии-изготовителе — АО «РКЦ «Прогресс», по окончании которых также будет отправлена на технический комплекс космодрома Восточный.