Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
WP: Скоро мы узнаем про сговор Трампа и России
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей
Саакашвили с дракой пересек украинскую границу
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Актёр Марат Башаров женился на поклоннице после венчания - СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Песков ответил на условия Порошенко по миротворцам
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
14День знаний в российских школах
12:15 (мск), источник: Volga News

Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» прибыла на космодром Восточный

В воскресенье, 10 сентября, состав с блоками ракеты космического назначения «Союз-2.1а» прибыл на ст. Ледяная вблизи космодрома Восточный и был направлен на технический комплекс космодрома.

Контейнеры с блоками ракеты-носителя установлены в складе блоков, откуда затем будут транспортированы в монтажно-испытательный комплекс, сообщила пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос».

Ракета-носитель будет участвовать в тестовом «сухом» вывозе совместно с разгонным блоком «Фрегат». По информации Роскосмоса и самарского АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), изготовившего ракету-носитель, ее старт с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 планируется в декабре 2017 года. Это будет третий пуск с нового российского космодрома.

Второй пуск с космодрома Восточный запланирован на 28 ноября 2017 года. В ходе этой пусковой кампании ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник ДЗЗ «Метеор-М» № 2−1. В настоящее время эта ракета-носитель проходит испытания на предприятии-изготовителе — АО «РКЦ «Прогресс», по окончании которых также будет отправлена на технический комплекс космодрома Восточный.

Напомним, АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» отправил состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1а» из Самары на космодром Восточный в ночь с 1 на 2 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В День города авиашоу на набережной посмотрели более 50 тысяч самарцев
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Ужас-ужас! 15 шокирующих хорроров, которых вы еще не видели Пока демонический клоун Пеннивайз пугает детишек, мы решили вспомнить по-настоящему шокирующие фильмы ужасов, от которых не по себе будет взрослым
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь