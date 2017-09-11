Монтаж пешеходного моста уместился в 57-секундный видеоролик

Источник: VN.ru

Несмотря на малую продолжительность видеоролика, всего 57 секунд, в нем продемонстрированы все работы по установке конструкции. Автор ролика воспользовался ускоренным воспроизведением, втиснув в считанные секунды несколько часов.

Для проведения масштабных работ самую оживленную восьмиполосную магистраль перекрыли на целую ночь. Пешеходный мост возводится у метро «Речной вокзал» заодно с торговым комплексом «Река». Строительство данного объекта осуществляется исключительно за счет средств частного инвестора, сообщали ранее чиновники мэрии Новосибирска.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bX4gcoseVzs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме пешеходного перехода, проект нового транспортно-пересадочного узла предусматривает перехватывающую парковку на более чем 100 машиномест. Также строится крытый терминал зала ожидания, в нем будут расположены кафе и точки розничной торговли.