Монтаж пешеходного моста уместился в 57-секундный видеоролик

Несмотря на малую продолжительность видеоролика, всего 57 секунд, в нем продемонстрированы все работы по установке конструкции. Автор ролика воспользовался ускоренным воспроизведением, втиснув в считанные секунды несколько часов.
Для проведения масштабных работ самую оживленную восьмиполосную магистраль перекрыли на целую ночь. Пешеходный мост возводится у метро «Речной вокзал» заодно с торговым комплексом «Река». Строительство данного объекта осуществляется исключительно за счет средств частного инвестора, сообщали ранее чиновники мэрии Новосибирска.
Кроме пешеходного перехода, проект нового транспортно-пересадочного узла предусматривает перехватывающую парковку на более чем 100 машиномест. Также строится крытый терминал зала ожидания, в нем будут расположены кафе и точки розничной торговли.
Существующий подземный пешеходный переход под улицей Большевистской сегодня работает на пределе своих возможностей. На данном транспортном узле сосредоточены метро, трамвай, пригородные поезда, городские пригородные автобусы и маршрутные такси. Они формируют огромный пассажиропоток и пешеходный трафик — около 56 тысяч человек в выходные и более 150 тысяч в праздничные дни.