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11:59 (мск), источник: VN.ru

Монтаж пешеходного моста уместился в 57-секундный видеоролик

В интернете появился видеоролик, на кадрах которого запечатлен монтаж конструкций главного пролетного строения пешеходного перехода на улице Большевистской. Ради этого самую оживленную магистраль Новосибирска перекрыли в ночь с 9 на 10 сентября.

Источник: VN.ru

Несмотря на малую продолжительность видеоролика, всего 57 секунд, в нем продемонстрированы все работы по установке конструкции. Автор ролика воспользовался ускоренным воспроизведением, втиснув в считанные секунды несколько часов.

Для проведения масштабных работ самую оживленную восьмиполосную магистраль перекрыли на целую ночь. Пешеходный мост возводится у метро «Речной вокзал» заодно с торговым комплексом «Река». Строительство данного объекта осуществляется исключительно за счет средств частного инвестора, сообщали ранее чиновники мэрии Новосибирска.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме пешеходного перехода, проект нового транспортно-пересадочного узла предусматривает перехватывающую парковку на более чем 100 машиномест. Также строится крытый терминал зала ожидания, в нем будут расположены кафе и точки розничной торговли.

Существующий подземный пешеходный переход под улицей Большевистской сегодня работает на пределе своих возможностей. На данном транспортном узле сосредоточены метро, трамвай, пригородные поезда, городские пригородные автобусы и маршрутные такси. Они формируют огромный пассажиропоток и пешеходный трафик — около 56 тысяч человек в выходные и более 150 тысяч в праздничные дни.

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