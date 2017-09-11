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12:01 (мск), источник: Новости Перми

УФАС признало незаконной рекламу мужского спа-салона и студии массажа

Антимонопольный орган рассмотрел две жалобы, и установил, что в них содержатся признаки нарушение закона «О рекламе».

Пермское УФАС завершило рассмотрение двух дел с признаками нарушения закона «О рекламе». В частности, реклама мужского спа-салона в Перми, размещенная на сайте, содержала курительные принадлежности. Реклама студии массажа также нарушала общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности.

По результатам рассмотрения дел, УФАС выдало предписание об устранении нарушений и приведении рекламы в нормативный вид в соответствии с действующим законодательством. К административной ответственности будут привлечены физические лица, ответственные за размещение рекламы.

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