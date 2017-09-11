УФАС признало незаконной рекламу мужского спа-салона и студии массажа
Антимонопольный орган рассмотрел две жалобы, и установил, что в них содержатся признаки нарушение закона «О рекламе».
Антимонопольный орган рассмотрел две жалобы, и установил, что в них содержатся признаки нарушение закона «О рекламе».
Пермское УФАС завершило рассмотрение двух дел с признаками нарушения закона «О рекламе». В частности, реклама мужского
По результатам рассмотрения дел, УФАС выдало предписание об устранении нарушений и приведении рекламы в нормативный вид в соответствии с действующим законодательством. К административной ответственности будут привлечены физические лица, ответственные за размещение рекламы.