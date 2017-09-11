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13:30 (мск), источник: Индикатор

Из Северной Америки начали исчезать бабочки

Одна из самых известных бабочек Северной Америки, данаида монарх (Danaus plexippus), начала исчезать из западной части США.

Источник: AFP 2017

С подробностями исследования ученых из Университета штата Вашингтон можно ознакомиться в Biological Conservation.

«Популяции данаиды монарха на западе сокращаются быстрее, чем на востоке. В 1980-х годах примерно 10 миллионов представителей вида зимовали в прибрежной Калифорнии. Сегодня их почти 300 тысяч», — сообщила автор исследования Шерил Шульц.

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Как и восточные данаиды монархи, которые зимуют в Мексике, их западные сородичи зимуют в лесистых рощах вдоль прибрежной Калифорнии, а затем весной улетают в Аризону, Неваду и другие штаты. Осенью они возвращаются обратно на зимовку.

Точные причины снижения численности данаиды монарха на западе пока не ясны. По словам ученых, неблагоприятными факторами могли стать постепенная застройка территорий, использование пестицидов и изменение климата.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США в настоящее время рассматривает вопрос о том, следует ли заносить данаиду монарха в список находящихся под угрозой исчезновения видов. Ученые опасаются, что, если не предпринять шаги по восстановлению популяции, данаиды монархи могут исчезнуть на западе в ближайшие несколько десятилетий.

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