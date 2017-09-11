В Воронеже перекроют улицу Карла Маркса в дни домашних игр «Бурана»

Машины не смогут ездить по участку от улицы Революции 1905 года до дворца спорта «Юбилейный» с 12:00 до 21:30.

Игроки «Бурана» проведут 16 домашних матчей в 2017 году и 10 — в 2018 году. Игры пройдут 20, 22, 24 и 26 сентября, 22, 24, 26 и 28 октября, 17, 21, 23 и 27 ноября, а также 11, 13, 15 и 17 декабря. В 2018 году — 10, 12, 23, 25, 27 и 29 января, 13, 15, 17 и 19 февраля.