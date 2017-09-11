В Казахстане изменились правила проверки водителей на содержание алкоголя в крови
С 9 сентября в стране приняты новые Правила проведения медицинского освидетельствования.
С 9 сентября в стране приняты новые Правила проведения медицинского освидетельствования.
В Казахстане существует пороговое значение, ниже которого человек считается трезвым, сообщил сайт kolesa.kz. Однако большинство автолюбителей не знают об этом.
Полицейские, «обнюхивая» водителей на дорогах, предпочитали о такой «черте трезвости» не вспоминать, ведь любой положительный результат приравнивали к алкогольному опьянению.
Напомним, что выносить заключение о состоянии водителя могут только
В методических рекомендациях «Вопросы экспертизы опьянений», утверждённых Минздравом РК и обязательных к применению как врачам, так и полицейским (по словам руководства Минздрава), сказано, что при содержании алкоголя менее 0,3 промилле человек априори считается трезвым. От 0 до 0,3 ‰ — это может быть или эндогенный алкоголь, образующийся в организме в результате внутренних химических реакций, или же фиксированный — после приёма лекарств, содержащих спирт. Некоторые препараты могут влиять на реакцию, концентрацию внимания
Содержание алкоголя в крови, ‰ (промилле)
Следовательно, если полицейские, подозревая водителя, просят его дунуть в трубочку и алкотестер выдаёт менее 0,3 ‰, повода задерживать нет. Наркологи в своём заключении также должны указать, что алкоголь в крови отсутствует в случае, когда водителя уже доставили на экспертизу.
Цифры свыше 0 могут высветиться на шкале алкотестера и в случае, если в окружающем воздухе в значительных концентрациях присутствуют пары ацетона, бензина, выхлопные газы и другие летучие вещества вплоть до сигаретного дыма.
Если алкотестер показал более 0,3 ‰, на медобследование ехать придётся, так как такое количество алкоголя в организме уже может влиять на поведение человека и, соответственно, отразится на его способности управлять автомобилем.
Что нового в правилах?
Процесс обследования у
Порядок проверки водителей на опьянение
1. Направляют на медосвидетельствование полицейские.
2. Освидетельствование проводится круглосуточно в медорганизациях.
3. Полицейские обязаны установить личность освидетельствуемого.
4. Факт употребления алкоголя устанавливается с помощью технических средств измерения (алкотестеры).
5. Пьян водитель или трезв, решается только по результатам клинического обследования.
6. Анализ крови (или мочи при подозрении на наркотическое или токсикоманическое опьянение) берётся в случаях:
7. В заключении выносятся следующие вердикты:
1) трезв (-а).
2) факт употребления психоактивного вещества, признаки опьянения не выявлены.
3) алкогольное опьянение (лёгкая, средняя, тяжёлая степень).
4) состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением психоактивных веществ (наркотики — опиоиды, каннабиноиды, кокаин, седативные, снотворные вещества, психостимуляторы, галлюциногены, летучие растворители).
5) состояние опьянения, возникающее вследствие острой интоксикации психоактивными веществами (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, их производные и аналоги) и характеризующееся комплексом психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств.
Также в медицинском заключении должны изложить сведения о внешнем виде «пациента», его поведении, эмоциональном фоне, речи, вегетососудистых реакциях, нарушении сознания, ориентировки, памяти, координации движений, состоянии неврологической и соматической сферы, наличии запаха в выдыхаемом воздухе, а также жалобы освидетельствуемого и его субъективную оценку своего состояния. Если бралась кровь или моча на анализы — их результаты.
Как устанавливается опьянение по поведению человека?
Помимо показаний алкотестера, опытный взгляд врача устанавливает опьянение по ряду клинических признаков: человек возбуждён, встревожен или подавлен, сонлив, внимание неустойчиво, движения оживлены, порывисты, жестикуляция и мимика утрированно выразительны, лицо покрасневшее, глаза блестят, тактильные и болевые ощущения притуплены, зрительное и слуховое восприятие нечёткое, пульс, дыхание учащены, мимика и походка нарушены.
Подтверждать свои выводы врачи станут с помощью ряда сложных для пьяного человека тестов, таких как поза Ромберга, проба с приседаниями, проба Барани или Ташена. Обращают внимание даже на почерк обследуемого — буквы разнокалиберные, строчка кривая
8. Водитель может быть не согласен с результатами экспертизы.
Есть 2 часа, чтобы пройти повторное освидетельствование (в том же самом учреждении либо в другом). При этом анализ крови (или мочи при подозрении на наркотическое или токсикоманическое опьянение) нужно будет сдавать обязательно.
Наказание за езду в нетрезвом виде — лишение прав (статья 608 КоАП РК)
1. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения — лишение прав на 3 года.
2. Те же действия, повлёкшие создание аварийной обстановки, — лишение прав на 4 года.
3. Те же действия, повлёкшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, — лишение прав на 5 лет.
4. Действия, перечисленные выше, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, — арест на 15 суток и лишение прав на 6 лет.
5. Действия, предусмотренные частью 4, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 4, — арест на 30 суток и лишение прав на 10 лет.
6. Действия, предусмотренные частями 1, 2 и 3, совершённые лицами, не имеющими прав, — арест на 20 суток.
7. Действия, предусмотренные частью 6, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 6, — арест на 30 суток.
8. Действия, предусмотренные частями 6 и 7, совершённые лицами, к которым административный арест не применяется, — штраф в размере 200 МРП.
Отказ от медосвидетельствования — тоже лишение прав (статья 613 КоАП РК).
Невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения — лишение прав на 3 года.