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12:39 (мск), источник: Forbes.kz

В Казахстане изменились правила проверки водителей на содержание алкоголя в крови

С 9 сентября в стране приняты новые Правила проведения медицинского освидетельствования.

Источник: Forbes.kz

В Казахстане существует пороговое значение, ниже которого человек считается трезвым, сообщил сайт kolesa.kz. Однако большинство автолюбителей не знают об этом.

Полицейские, «обнюхивая» водителей на дорогах, предпочитали о такой «черте трезвости» не вспоминать, ведь любой положительный результат приравнивали к алкогольному опьянению.

Напомним, что выносить заключение о состоянии водителя могут только врачи-наркологи, которые должны опираться на показания приборов, анализов, а также нескольких признаков.

В методических рекомендациях «Вопросы экспертизы опьянений», утверждённых Минздравом РК и обязательных к применению как врачам, так и полицейским (по словам руководства Минздрава), сказано, что при содержании алкоголя менее 0,3 промилле человек априори считается трезвым. От 0 до 0,3 ‰ — это может быть или эндогенный алкоголь, образующийся в организме в результате внутренних химических реакций, или же фиксированный — после приёма лекарств, содержащих спирт. Некоторые препараты могут влиять на реакцию, концентрацию внимания и т. д. Поэтому, если вы принимаете лекарства, то перед тем как садиться за руль, внимательно читайте аннотацию к каплям и таблеткам.

Содержание алкоголя в крови, ‰ (промилле)

  • До 0,3 — отсутствие влияния алкоголя.
  • От 0,3 до 0,5 — незначительное влияние алкоголя.
  • От 0,5 до 1,5 — лёгкое опьянение.
  • От 1,5 до 2,5 — опьянение средней степени.
  • От 2,5 до 3,0 — опьянение сильное.
  • От 3,0 до 5,0 — тяжёлое отравление алкоголем.

Следовательно, если полицейские, подозревая водителя, просят его дунуть в трубочку и алкотестер выдаёт менее 0,3 ‰, повода задерживать нет. Наркологи в своём заключении также должны указать, что алкоголь в крови отсутствует в случае, когда водителя уже доставили на экспертизу.

Цифры свыше 0 могут высветиться на шкале алкотестера и в случае, если в окружающем воздухе в значительных концентрациях присутствуют пары ацетона, бензина, выхлопные газы и другие летучие вещества вплоть до сигаретного дыма.

Если алкотестер показал более 0,3 ‰, на медобследование ехать придётся, так как такое количество алкоголя в организме уже может влиять на поведение человека и, соответственно, отразится на его способности управлять автомобилем.

Что нового в правилах?

Процесс обследования у врачей-наркологов с принятием новых правил остался прежним. Но его дополнили таблицей, где указаны значения содержания алкоголя в крови в промилле и тяжесть опьянения. Также прописали в них и законность применения алкотестеров. Оказывается, раньше эти приборы там не значились.

Порядок проверки водителей на опьянение

1. Направляют на медосвидетельствование полицейские.

2. Освидетельствование проводится круглосуточно в медорганизациях.

3. Полицейские обязаны установить личность освидетельствуемого.

4. Факт употребления алкоголя устанавливается с помощью технических средств измерения (алкотестеры).

5. Пьян водитель или трезв, решается только по результатам клинического обследования.

6. Анализ крови (или мочи при подозрении на наркотическое или токсикоманическое опьянение) берётся в случаях:

  • невозможности полного освидетельствования в связи с тяжестью состояния человека.
  • при наличии сомнений врача в комплексной оценке состояния опьянения: алкотестер показывает, что алкоголя в крови нет, но водитель неадекватен и не может выполнить другие тесты.
  • несогласия освидетельствуемого с результатами заключения;.
  • повторного освидетельствования.
  • при установлении факта употребления (какого-либо) психоактивного вещества и при отсутствии признаков состояния опьянения: алкотестер показал, что водитель пьян, но другие признаки опьянения отсутствуют.
  • ДТП с наличием пострадавших лиц.
  • если с момента ДТП без пострадавших прошло более трёх часов.

7. В заключении выносятся следующие вердикты:

1) трезв (-а).

2) факт употребления психоактивного вещества, признаки опьянения не выявлены.

3) алкогольное опьянение (лёгкая, средняя, тяжёлая степень).

4) состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением психоактивных веществ (наркотики — опиоиды, каннабиноиды, кокаин, седативные, снотворные вещества, психостимуляторы, галлюциногены, летучие растворители).

5) состояние опьянения, возникающее вследствие острой интоксикации психоактивными веществами (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, их производные и аналоги) и характеризующееся комплексом психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств.

Также в медицинском заключении должны изложить сведения о внешнем виде «пациента», его поведении, эмоциональном фоне, речи, вегетососудистых реакциях, нарушении сознания, ориентировки, памяти, координации движений, состоянии неврологической и соматической сферы, наличии запаха в выдыхаемом воздухе, а также жалобы освидетельствуемого и его субъективную оценку своего состояния. Если бралась кровь или моча на анализы — их результаты.

Как устанавливается опьянение по поведению человека?

Помимо показаний алкотестера, опытный взгляд врача устанавливает опьянение по ряду клинических признаков: человек возбуждён, встревожен или подавлен, сонлив, внимание неустойчиво, движения оживлены, порывисты, жестикуляция и мимика утрированно выразительны, лицо покрасневшее, глаза блестят, тактильные и болевые ощущения притуплены, зрительное и слуховое восприятие нечёткое, пульс, дыхание учащены, мимика и походка нарушены.

Подтверждать свои выводы врачи станут с помощью ряда сложных для пьяного человека тестов, таких как поза Ромберга, проба с приседаниями, проба Барани или Ташена. Обращают внимание даже на почерк обследуемого — буквы разнокалиберные, строчка кривая и т. д. Так что даже если в крови лишь остатки вчерашнего застолья, тестер показал ещё не самые страшные цифры, 0.3 к примеру, но вас качает с закрытыми глазами — заключение медиков может быть написано не в вашу пользу.

8. Водитель может быть не согласен с результатами экспертизы.

Есть 2 часа, чтобы пройти повторное освидетельствование (в том же самом учреждении либо в другом). При этом анализ крови (или мочи при подозрении на наркотическое или токсикоманическое опьянение) нужно будет сдавать обязательно.

Наказание за езду в нетрезвом виде — лишение прав (статья 608 КоАП РК)

1. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения — лишение прав на 3 года.

2. Те же действия, повлёкшие создание аварийной обстановки, — лишение прав на 4 года.

3. Те же действия, повлёкшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, — лишение прав на 5 лет.

4. Действия, перечисленные выше, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, — арест на 15 суток и лишение прав на 6 лет.

5. Действия, предусмотренные частью 4, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 4, — арест на 30 суток и лишение прав на 10 лет.

6. Действия, предусмотренные частями 1, 2 и 3, совершённые лицами, не имеющими прав, — арест на 20 суток.

7. Действия, предусмотренные частью 6, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 6, — арест на 30 суток.

8. Действия, предусмотренные частями 6 и 7, совершённые лицами, к которым административный арест не применяется, — штраф в размере 200 МРП.

Отказ от медосвидетельствования — тоже лишение прав (статья 613 КоАП РК).

Невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения — лишение прав на 3 года.

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