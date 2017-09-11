На юге Молдовы вспыхнул очаг опасного заболевания

Главврач центра общественного здоровья Кантемирского района Дмитрий Врабие пояснил, что проводятся профилактические меры для предотвращения новых случаев инфицирования. По его словам, инфекция была выявлена в воде и колодцах.

Отметим, что из всех форм вирусных гепатитов гепатит А является наиболее распространенным. От момента заражения до появления первых признаков болезни проходит от 7 до 50 дней. Чаще всего начало заболевания сопровождается подъемом температуры и может напоминать грипп. Большинство случаев завершается спонтанным выздоровлением и не требует активного лечения. При тяжелом течении назначают капельницы, устраняющие токсическое действие вируса на печень.