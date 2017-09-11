Екатеринбуржцев начнут обогревать 18 сентября
Если погода не внесет коррективы.
Если погода не внесет коррективы.
Тепло в дома екатеринбуржцев, вероятнее всего, начнут запускать 18 сентября 2017 года. Эта информация предварительная: официального постановления пока нет.
«Сначала традиционно будут запитывать соцобъекты, позже — жилфонд», — пояснил «Уралинформбюро»
Стоит отметить, что в прошлом году горожан начали обогревать 19 сентября, в 2015 году тепло в домах дали 14 сентября, а еще годом ранее — 15 сентября.