Екатеринбуржцев начнут обогревать 18 сентября

Источник: УралИнформБюро

Тепло в дома екатеринбуржцев, вероятнее всего, начнут запускать 18 сентября 2017 года. Эта информация предварительная: официального постановления пока нет.

«Сначала традиционно будут запитывать соцобъекты, позже — жилфонд», — пояснил «Уралинформбюро» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. При этом он не исключил, что сроки старта отопительного сезона могут сдвинуться из-за теплой погоды.