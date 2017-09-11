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12:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцев начнут обогревать 18 сентября

Если погода не внесет коррективы.

Источник: УралИнформБюро

Тепло в дома екатеринбуржцев, вероятнее всего, начнут запускать 18 сентября 2017 года. Эта информация предварительная: официального постановления пока нет.

«Сначала традиционно будут запитывать соцобъекты, позже — жилфонд», — пояснил «Уралинформбюро» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. При этом он не исключил, что сроки старта отопительного сезона могут сдвинуться из-за теплой погоды.

Стоит отметить, что в прошлом году горожан начали обогревать 19 сентября, в 2015 году тепло в домах дали 14 сентября, а еще годом ранее — 15 сентября.

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