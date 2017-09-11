Из-за ремонта Садового моста изменились схемы движения трамваев и автобуса в Краснодаре
С изменениями маршрута будут ходить автобус № 25, трамваи № 22, 21, 20 и 3.
С изменениями маршрута будут ходить автобус № 25, трамваи № 22, 21, 20 и 3.
Краснодар, 11 сентября, KrasnodarMedia.
В кубанской столице с 11 сентября в связи с закрытием на реконструкцию путепровода по улице Садовой внесены изменения в пять маршрутов муниципального общественного транспорта. По новым схемам движения в ближайшие два месяца будут ходить автобус № 25, а также трамваи № 3, 20, 21, 22, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
«На период ремонта путепровода по ул. Садовой с
Движение трамвайного маршрута № 22 «Ул. Солнечная — ул. им. Димитрова» будет осуществляться по улицам Солнечная, Московская, Островского, Клиническая, Колхозная, Офицерская, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожная, Вишняковой, Ставропольская, Титаровская, Воронежская, Стасова.
Движение трамвайного маршрута № 21 «Ул. Солнечная — Юбилейный микрорайон» будет осуществляться по следующему пути: проспект Чекистов, ул. Минская, ул. им. Каляева, ул. им. Калинина, ул. им. Кирова, ул. им. Максима Горького, ул. Коммунаров ул. Захарова.
Движение трамвайного маршрута № 20 «Хладокомбинат — ул. Декабристов» будет осуществляться по по улицам Декабристов, Достоевского, Красных Зорь, Островского, Клиническая, Колхозная, Офицерская, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожная, Вишняковой, Ставропольская, Стасова, «Хладокомбинат».
Движение трамвайного маршрута № 3 «Западное трамвайное депо — ул. Декабристов» будет ограничено до ул. Дмитриевская Дамба, — сообщает
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, 11 сентября в Краснодаре стартовал самый сложный этап реконструкции Садового моста — омоноличивание балок,