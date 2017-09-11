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12:45 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Из-за ремонта Садового моста изменились схемы движения трамваев и автобуса в Краснодаре

С изменениями маршрута будут ходить автобус № 25, трамваи № 22, 21, 20 и 3.

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, 11 сентября, KrasnodarMedia.

В кубанской столице с 11 сентября в связи с закрытием на реконструкцию путепровода по улице Садовой внесены изменения в пять маршрутов муниципального общественного транспорта. По новым схемам движения в ближайшие два месяца будут ходить автобус № 25, а также трамваи № 3, 20, 21, 22, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

«На период ремонта путепровода по ул. Садовой с 11.09.2017 движение автобусного маршрута № 25 «Комсомольский МКР — МКР «Губернский» будет осуществляться по улицам 1-го Мая, Уральская, Тюляева, Сормовская, Селезнева, Ялтинская, Северная, Передовая, Спортивная, МОПР, Колхозная, 40-летия Победы, 1 Мая, Черкасская, Героев Разведчиков, Героя Яцкова.

Движение трамвайного маршрута № 22 «Ул. Солнечная — ул. им. Димитрова» будет осуществляться по улицам Солнечная, Московская, Островского, Клиническая, Колхозная, Офицерская, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожная, Вишняковой, Ставропольская, Титаровская, Воронежская, Стасова.

Движение трамвайного маршрута № 21 «Ул. Солнечная — Юбилейный микрорайон» будет осуществляться по следующему пути: проспект Чекистов, ул. Минская, ул. им. Каляева, ул. им. Калинина, ул. им. Кирова, ул. им. Максима Горького, ул. Коммунаров ул. Захарова.

Движение трамвайного маршрута № 20 «Хладокомбинат — ул. Декабристов» будет осуществляться по по улицам Декабристов, Достоевского, Красных Зорь, Островского, Клиническая, Колхозная, Офицерская, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожная, Вишняковой, Ставропольская, Стасова, «Хладокомбинат».

Движение трамвайного маршрута № 3 «Западное трамвайное депо — ул. Декабристов» будет ограничено до ул. Дмитриевская Дамба, — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, 11 сентября в Краснодаре стартовал самый сложный этап реконструкции Садового моста — омоноличивание балок, из-за которого на путепроводе полностью прекращено движение транспортных средств. С 15 августа до 11 сентября на мосту велись подготовительные работы по частичному демонтажу асфальта и ограждений. Движение на мосту планируется возобновить не ранее 11 ноября. Предполагается, что сначала по путепроводу пустят трамваи, а после завершения работ по асфальтированию — общественный и личный автотранспорт.

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