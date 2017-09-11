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12:45 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики: уже со среды снова похолодает

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Тепло продержится в Беларуси только до вторника, сообщил Sputnik начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 769 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Первый месяц осени принес в Беларусь прохладу, однако в минувшие выходные тепло вернулось, и воздух прогрелся до +25°C. Синоптики прогнозируют, что уже 13 сентября характер погоды изменится.

Во вторник Рябов пообещал «прекрасный сентябрьский денек», хотя по западу страны возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +13..+19°C, Температура воздуха ночью составит +13..+29°C. Будет немного холоднее в западных районах Беларуси — до +22°C.

Уже со среды похолодает: через страну будет проходить холодный атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать прохладный воздух с северо-запада.

В среду 13 сентября по большей части страны пройдут дожди и грозы, Температура воздуха ночью составит +13..+18°C, Температура воздуха ночью составит +13..+21°C. В четверг погода сохранит эту тенденцию, а к дождям и похолоданию добавится порывистый ветер.

В пятницу ночью и утром пройдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +13..+16°C, днем — от +12°C до +18°C, в южных районах воздух прогреется до +20°C.

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