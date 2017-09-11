Синоптики: уже со среды снова похолодает

Источник: РИА "Новости"

Первый месяц осени принес в Беларусь прохладу, однако в минувшие выходные тепло вернулось, и воздух прогрелся до +25°C. Синоптики прогнозируют, что уже 13 сентября характер погоды изменится.

Во вторник Рябов пообещал «прекрасный сентябрьский денек», хотя по западу страны возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +13..+19°C, Температура воздуха ночью составит +13..+29°C. Будет немного холоднее в западных районах Беларуси — до +22°C.

Уже со среды похолодает: через страну будет проходить холодный атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать прохладный воздух с северо-запада.

В среду 13 сентября по большей части страны пройдут дожди и грозы, Температура воздуха ночью составит +13..+18°C, Температура воздуха ночью составит +13..+21°C. В четверг погода сохранит эту тенденцию, а к дождям и похолоданию добавится порывистый ветер.