Синоптики: уже со среды снова похолодает
МИНСК, 11 сен — Sputnik. Тепло продержится в Беларуси только до вторника, сообщил Sputnik начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.
МИНСК, 11 сен — Sputnik. Тепло продержится в Беларуси только до вторника, сообщил Sputnik начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.
Первый месяц осени принес в Беларусь прохладу, однако в минувшие выходные тепло вернулось, и воздух прогрелся до +25°C. Синоптики прогнозируют, что уже 13 сентября характер погоды изменится.
Во вторник Рябов пообещал «прекрасный сентябрьский денек», хотя по западу страны возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +13..+19°C, Температура воздуха ночью составит +13..+29°C. Будет немного холоднее в западных районах Беларуси — до +22°C.
Уже со среды похолодает: через страну будет проходить холодный атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать прохладный воздух с
В среду 13 сентября по большей части страны пройдут дожди и грозы, Температура воздуха ночью составит +13..+18°C, Температура воздуха ночью составит +13..+21°C. В четверг погода сохранит эту тенденцию, а к дождям и похолоданию добавится порывистый ветер.
В пятницу ночью и утром пройдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +13..+16°C, днем — от +12°C до +18°C, в южных районах воздух прогреется до +20°C.