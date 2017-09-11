Число сторонников введения в России «сухого закона» достигло максимума
Две трети участников проведенного ВЦИОМ опроса готовы поддержать новую масштабную антиалкогольную кампанию.
Две трети участников проведенного ВЦИОМ опроса готовы поддержать новую масштабную антиалкогольную кампанию.
Свыше 40% россиян считают уже предпринятые государством меры по борьбе с алкоголизмом слишком мягкими, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Почти треть респондентов (32%, на 10 п.п. больше, чем в 2006 году) выступает за принудительное лечение алкоголиков, а 38% хотели бы возродить закрытые в 2011 году вытрезвители.
«Сегодня общество санкционирует государству широкие полномочия по осуществлению достаточно жестких мер, направленных на ограничение потребления алкоголя: это касается и “закона 21”, и запрета рекламы алкогольной продукции под зонтичными брендами, и восстановление вытрезвителей», — пояснил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.
Из отчета ВЦИОМ также следует, что две трети россиян безусловно (28%) или «скорее» (36%) поддержали бы начало в стране новой антиалкогольной кампании. При этом 13% (максимальный результат более чем за 10 лет) поддержали бы даже введение «сухого закона», то есть полного запрета на производство и продажу спиртных напитков.
Среди прочих желательных мер названы также запрет на рекламу любого алкоголя, ограничение на продажу алкогольных напитков по утрам и повышение цен на них, а также введение уголовной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление на публике в нетрезвом виде.
«С другой стороны, формируется запрос не только на запретительные меры: общество ожидает наглядных мер по пропаганде здорового образа жизни. Если мы обратим внимание на то, что в целом россияне считают алкоголизм медицинской и социальной проблемой, то очевидно, что сегодня общество ожидает от государства масштабных шагов, которые были бы логичным продолжением политики, проводимой в последние несколько лет и направленной на борьбу с потреблением алкоголя и табачных изделий», — отметил Родин.
В августе 2017 года ВЦИОМ сообщил, что, судя по его опросу, почти половина россиян в течение последнего года стала реже пить алкоголь.
Однако в начале сентября глава Минздрава России Вероника Скворцова предупредила о высоком уровне хронического алкоголизма в ряде регионе страны.
«Если оценивать уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов — в целом по стране заболеваемость составляет 60 человек на 100 тыс. Средний показатель по Дальневосточному округу — больше 120. А на Чукотке — 330 случаев на 100 тыс.», — заявила она.
Министр уточнила, что 70% мужчин до 35 лет умирают на Дальнем Востоке