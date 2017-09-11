Число сторонников введения в России «сухого закона» достигло максимума

Источник: РИА "Новости"

Свыше 40% россиян считают уже предпринятые государством меры по борьбе с алкоголизмом слишком мягкими, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Почти треть респондентов (32%, на 10 п.п. больше, чем в 2006 году) выступает за принудительное лечение алкоголиков, а 38% хотели бы возродить закрытые в 2011 году вытрезвители.

Кроме того, большинство респондентов (53%) выступило за введение полного запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года.

«Сегодня общество санкционирует государству широкие полномочия по осуществлению достаточно жестких мер, направленных на ограничение потребления алкоголя: это касается и “закона 21”, и запрета рекламы алкогольной продукции под зонтичными брендами, и восстановление вытрезвителей», — пояснил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Читайте также Правительство одобрило законопроект о запрете порошкового алкоголя

Из отчета ВЦИОМ также следует, что две трети россиян безусловно (28%) или «скорее» (36%) поддержали бы начало в стране новой антиалкогольной кампании. При этом 13% (максимальный результат более чем за 10 лет) поддержали бы даже введение «сухого закона», то есть полного запрета на производство и продажу спиртных напитков.

Среди прочих желательных мер названы также запрет на рекламу любого алкоголя, ограничение на продажу алкогольных напитков по утрам и повышение цен на них, а также введение уголовной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление на публике в нетрезвом виде.

«С другой стороны, формируется запрос не только на запретительные меры: общество ожидает наглядных мер по пропаганде здорового образа жизни. Если мы обратим внимание на то, что в целом россияне считают алкоголизм медицинской и социальной проблемой, то очевидно, что сегодня общество ожидает от государства масштабных шагов, которые были бы логичным продолжением политики, проводимой в последние несколько лет и направленной на борьбу с потреблением алкоголя и табачных изделий», — отметил Родин.

Читайте также В Минфине выступили против дорогой водки

В августе 2017 года ВЦИОМ сообщил, что, судя по его опросу, почти половина россиян в течение последнего года стала реже пить алкоголь.

Однако в начале сентября глава Минздрава России Вероника Скворцова предупредила о высоком уровне хронического алкоголизма в ряде регионе страны.