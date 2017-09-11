Вспышка на Солнце вынудила экипаж МКС уйти в укрытие

Источник: NASA

Об этом РИА Новости в понедельник, 11 сентября, рассказал глава Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.

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По его словам, в тот момент, когда МКС проходила «мимо Солнца», начали возрастать протонные события, а также радиационное облучение.

Мощная вспышка на звезде произошла 10 сентября, примерно в 19:00 по московскому времени. Это уже четвертый взрыв, произошедший с начала сентября. Сначала наблюдалась серия из пяти слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв, который оказался крупнейшим за последние 12 лет и одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений. Вторая мощная вспышка, которую отнесли к классу Х, имела место 7 сентября, а третья — на следующий день, 8 сентября.