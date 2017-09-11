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13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Вспышка на Солнце вынудила экипаж МКС уйти в укрытие

После очередной вспышки на Солнце, произошедшей 10 сентября экипаж МКС получил команду «алерт», означающую необходимость перейти в специальное укрытие, оборудованное на станции.

Источник: NASA

Об этом РИА Новости в понедельник, 11 сентября, рассказал глава Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.

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По его словам, в тот момент, когда МКС проходила «мимо Солнца», начали возрастать протонные события, а также радиационное облучение.

Мощная вспышка на звезде произошла 10 сентября, примерно в 19:00 по московскому времени. Это уже четвертый взрыв, произошедший с начала сентября. Сначала наблюдалась серия из пяти слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв, который оказался крупнейшим за последние 12 лет и одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений. Вторая мощная вспышка, которую отнесли к классу Х, имела место 7 сентября, а третья — на следующий день, 8 сентября.

Из-за происходящих вспышек в окружающее пространство выбрасывается огромная энергия. За несколько минут в открытый космос уходит около сотни миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).

На Солнце произошла новая мощная вспышка
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
Не завидую им . Очень не завидую...
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